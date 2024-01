Addio a Laffi, memoria di Marzabotto

Si è spenta ieri, all’età di 95 anni, una delle ultime voci della Resistenza. Ferruccio Laffi era uno degli ultimi superstiti e testimoni – ne sono rimasti meno di dieci – dell’eccidio di Monte Sole, anche conosciuta come strage di Marzabotto. Il 30 settembre del 1944, quattordici membri della sua famiglia vennero uccisi dalle truppe delle SS nel cortile della loro casa. All’epoca sedicenne, Laffi scoprì cosa era accaduto solo a sera, quando rientrò a casa. Riconosciuto partigiano dal 1° marzo 1944 fino alla Liberazione, dopo un lungo periodo di silenzio ha iniziato a raccontare la sua storia a tanti giovani, a studenti di tutte le età, perché la memoria di quanto successo venisse coltivata dalle nuove generazioni. Ha parlato, commuovendosi e facendo commuovere, della feroce strage compiuta dai nazifascisti tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944 sull’Appennino bolognese. Nell’eccidio di Marzabotto, Ferruccio perse il padre, la madre, i fratelli Armando ed Ettore, la cognata Maria Venturi e i figli di quest’ultima Antonio, Dina, Fernando, Gabriele, Italo e Marina, la cognata Livia Ferri e i figli Demetrio, Massimo e Primo Laffi. "Siamo andati insieme – così il presidente del Comitato onoranze caduti di Marzabotto, Valter Cardi – a tutte le ricorrenze degli eccidi in varie parti dell’Italia, lui non si tirava mai indietro. Per Ferruccio era importante sentire le persone vicine, amiche. La bontà del suo animo l’ha accompagnato per tutta la vita, motivo per cui non ha mai portato rancore a chi aveva compiuto quella tragedia. Ci mancherà moltissimo". . I funerali di Ferruccio Laffi verranno celebrati domenica mattina nella chiesa di Marzabotto.

Chiara Caravelli