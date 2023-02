Addio a Lenzi, compianto assessore ai Lavori pubblici e presidente del Faro

Gaggio Montano piange la scomparsa di Bruno Lenzi. Deceduto nel pomeriggio di mercoledì scorso, Lenzi ha ricoperto per diversi anni le cariche di assessore comunale ai Lavori pubblici e allo Sport, mentendo in campo quell’impegno tipico di chi è molto legato al proprio territorio. In tante occasioni si è speso in prima persona per il bene del paese non solo a livello politico, ma anche imprenditoriale, sociale e sportivo. E’ stato tra i fondatori della società sportiva del Faro di cui prima è stato giocatore e poi dirigente fino a ricoprire la carica di presidente. Le sue dimissioni da questo ruolo avevano allarmato chi gli stava più vicino, perché fino all’ultimo ha cercato di non fare pesare agli altri la sua malattia, cercando di mascherarne gli effetti anche quando era palese che vi era un serio problema di salute. Sia da amministratore che da semplice cittadino aveva portato avanti diverse battaglie: dalla difesa dell’ospedale Costa di Porretta Terme a quella del commercio. L’ultimo saluto domani alle 11 nella Chiesa parrocchiale di Gaggio.