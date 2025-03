Addio a Lucia Amadori, volontaria per vocazione

Castello d’Argile piange la scomparsa della volontaria Lucia Amadori, scomparsa ieri all’età di 89 anni, persona molto conosciuta in paese. Il sindaco Alessandro Erriquez ha proclamato il lutto cittadino per lunedì, giorno in cui si svolgeranno i funerali. "Lucia – dice il primo cittadino –, era esempio di amore incondizionato al territorio e ci consegna la bellissima eredità di quanto siano doverosi e gratificanti il rispetto e la cura degli ambienti in cui viviamo. Era stata nominata, nel 2022, su mia iniziativa, ‘Cavaliere della Repubblica’ con firma del presidente Sergio Mattarella. E questa nomina è stata l’espressione dell’enorme riconoscenza a una persona speciale. A ottobre 2021, in occasione dell’inaugurazione della scuola Don Bosco, chiedemmo a lei di tagliare il nastro". La signora Lucia era nata ad Argelato, ma risiedeva da quando aveva vent’anni a Castello d’Argile.

Da sempre gran lavoratrice, è passata dal lavoro nelle campagne a fare per tanti anni la cuoca in un ristorante bolognese; è poi stata anche l’apprezzata e benvoluta barista volontaria del Centro sociale culturale di Argile. Una volta in pensione chiese all’amministrazione comunale di allora se poteva occuparsi della pulizia del verde pubblico senza infastidire o intralciare il lavoro degli operai comunali. E così, per quasi trent’anni, Lucia ha dato il suo prezioso contributo alla comunità. "Lucia puliva – ricorda Erriquez –, accompagnata dal suo inseparabile carretto, i giardini e i parchi pubblici raccogliendo le foglie, le carte, estirpando erbacce. Un esempio per tutti soprattutto per le giovani generazioni. In segno di rispetto, ho annullato le partecipazioni a iniziative che non hanno carattere istituzionale. Fino alla data del funerale. Lunedì l’amministrazione comunale parteciperà alle esequie assieme alla polizia locale e a rappresentanti dei carabinieri di Argile e di Persiceto". Il funerale di Lucia Amadori è in programma lunedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Castello d’Argile.

Pier Luigi Trombetta