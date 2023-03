Addio a Luciano Marchesini Il re del mattone che fondò Galotti

Lo chiamavano ‘il re dei mattoni rossi’. Con impegno e fatica ha realizzato il comparto immobiliare della Meridiana, a Casalecchio, alcuni dei centri commerciali più importanti di Bologna, dal Centro Lame al Meraville, e le torri di via Zago, nonché restituito all’antico splendore dimore storiche come il palazzo tra via D’Azeglio e via Farini. Luciano Marchesini, fondatore della Galotti Spa (già Impresa Marchesini), uno dei colossi del comparto immobiliare, non c’è più: è scomparso domenica all’età di 95 anni. Si è spento al Toniolo, lasciando un grande vuoto nella sua famiglia: la moglie Anna Maria, i figli Luigi e Alberto, i nipoti Lorenzo, Ludovico, Filippo e Letizia e la nuora Elena. I funerali si terranno nella chiesa di San Giuliano, in via Santo Stefano, domani alle 15.30. UNA VITA INTENSA Luciano era nato nel borgo rurale di Funo di Argelato da genitori mezzadri, il papà Amedeo e la mamma Maria. Una famiglia semplice, decisa a far studiare il figlio: "Scelta coraggiosissima e un po’ incoscente - ricorda lo stesso imprenditore in un libro di memorie - : il patto mezzadrile fu sciolto", e lo status dei genitori venne declassato a quello di bracciante. Luciano, pur continuando ad aiutare nei campi, poté...