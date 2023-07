Addio a Luigi Bettazzi Il vescovo coraggioso La pace e il dialogo le missioni della vita

di Massimo Selleri

Monsignor Luigi Bettazzi è salito al cielo nelle prime ore della giornata di ieri. Nonostante la sua esistenza terrena si sia fermata a 99 anni, ne avrebbe compiuti 100 il 26 novembre, è difficile dire di lui che è deceduto, morto o scomparso, mentre è molto più aderente al suo spirito libero il pensarlo "diversamente vivente". Delle tante sue azioni "fuori dal coro per la pace e per il bene di tutti" una forse lo rappresenta più delle altre, quella legata alla marcia per i diritti umani che si tenne a Sarajevo nel 1992. Probabilmente questa selezione fa un piccolo torto alla sua decisione di scrivere una lettera all’allora segretario del Pci Enrico Berlinguer (1976); di chiedere il permesso a papa Paolo VI di scambiare la sua prigionia con la libertà del presidente della Dc Aldo Moro (1978); o di essere a favore dei Dico proposti dal governo Prodi per legittimare anche le convivenze omosessuali (2007); ma quello che fece nei primi mesi della guerra civile in Bosnia dà l’idea di quanto credesse nell’efficacia della nonviolenza.

Nel 1992 monsignor Bettazzi era sia vescovo di Ivrea che uno degli animatori del movimento cattolico Pax Christi. Il 7 dicembre di quell’anno, nonostante il parere contrario del governo italiano, insieme al vescovo di Molfetta, monsignor Tonino Bello, e ad altre 495 persone di 8 nazionalità diverse partì da Ancona con destinazione Sarajevo, la capitale bosniaca allora tenuta sotto assedio dall’esercito serbo. Rischiato più volte il naufragio e superati i posti di blocco imposti dalle autorità di Belgrado, il corteo arrivò a Sarajevo alle 17 dell’11 dicembre. Lì Bettazzi e Bello rifiutarono la scorta dell’Onu camminando all’interno della città e portando aiuti umanitari a tutta la popolazione. Grazie a quella marcia il conflitto si fermò per 5 giorni, sospeso in un limbo che la comunità internazionale non seppe sfruttare. Ordinato sacerdote a Bologna nel 1946, il cardinale Giacomo Lercaro lo volle suo ausiliare nel 1963. I due affrontarono la delicata questione della cittadinanza onoraria che nel 1966 il sindaco petroniano Guido Fanti propose a Lercaro e alla fine riuscirono ad evitare ogni polemica politica, accettando il riconoscimento e mettendo finalmente in dialogo l’amministrazione comunale con la curia.

La sua saggezza è stata spesso sottolineata dal cardinale Matteo Zuppi, attuale arcivescovo di Bologna e presidente della Cei. "Il cordoglio – spiega Zuppi in una nota – viene espresso da tutta la Chiesa in Italia. Personalmente, anche per due ragioni: in quanto presidente della Cei, ma anche come arcivescovo di Bologna, sede di cui Bettazzi è stato vescovo ausiliare dal 1963 al 1966. Mentre affidiamo alla misericordia infinita del Padre la sua anima, rendiamo grazie per la sua testimonianza - si apprestava a celebrare il 77simo anniversario di ordinazione sacerdotale e il 60simo di episcopato – e per il suo impegno per il Concilio vissuto con libertà e amore per la Chiesa". Dal 1966 al 1999 è stato vescovo di Ivrea, mentre ha continuato il suo impegno in Pax Christi, promuovendo incontri sulla pace, non lesinando critiche all’Occidente anche per la guerra in Ucraina. "Non rimprovereremo mai abbastanza Putin per quello che ha fatto – commentava Bettazzi qualche settimana fa – ma l’abbiamo spinto noi con le nostre decisioni". Partecipò anche a tre sessioni del Concilio Vaticano II, iniziando dalla seconda nel 1963, e come presidente di Pax Christi ricevette il premio Unesco per l’educazione alla pace.