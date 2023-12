Addio a Marzot, ex direttore sanitario dell’ospedale Bellaria

Famiglia e lavoro: così si riassume la vita del professor Gabriele Marzot (foto), mancato ieri all’età di 85 anni. La moglie Valeria, che lo ha assistito amorevolmente sino alla fine assieme alle figlie Silvia e Francesca e alla nipote Sofia, è stata un supporto importante per la vita di un uomo che ha sempre messo i valori della famiglia al primo posto. Laureatosi in Medicina nel 1963, quest’anno aveva ricevuto dall’Ordine dei medici di Bologna la Pergamena per i 60 anni di laurea. La sua è stata una carriera prestigiosa: molto giovane diventa direttore sanitario dell’ospedale Sant’Anna di Ferrara, poi del Bellaria, dove svolgerà un’attività prestigiosa. Al Bellaria è stato il promotore della terapia dell’attività antalgica, realtà tuttora esistente e molto importante. Soprattutto dagli anni ‘75 in poi, ha potenziato un’équipe di esperti neurochirurghi guidata da Giulio Gaist e poi da Fabio Calbucci. L’ospedale, sotto la direzione di Marzot, finanziò l’acquisto di tutta la strumentazione per eseguire la tac cerebrale nel reparto di neuroradiologia, il primo in Italia, fondato e diretto da Giovanni Ruggiero. Tuttora la scuola è tra le più importanti del Paese. "Marzot fu un grande professionista – ricorda il professor Gerardo Martinelli, già direttore di Anestesia e rianimazione del Sant’Orsola – con un carattere autonomo e forte. Uno degli ultimi dei grandi direttori sanitari". Aggiunge Giovanni Penna che Marzot "è stata una persona molto stimata e rispettata dai colleghi e dai collaboratori, ho un ricordo di anni di grande esperienza lavorativa".

Le esequie si svolgeranno sabato, alle 11, in Santa Maria Annunziata in via Fossolo.

Nicoletta Barberini Mengoli