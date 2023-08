Addio a Mazzone Città e rossoblù in lutto Tra successi e sfuriate riportò il club in Europa

di Massimo Vitali

Come storpiava i nomi dei suoi calciatori lui (il celeberrimo ‘Ingherso’, che stava per Ingesson, mentre Cappioli era ‘Er cappio’) nessuno mai. E anche come sapeva incazzarsi col sorriso: anche qui aveva pochi eguali. Eppure sono pochi gli allenatori che si sono seduti sulla panchina del Bologna a essere circondati da tanto affetto come Carlo Mazzone. Affetto ecumenico: di calciatori, tifosi, giornalisti e presidenti, come quei due, Gino Corioni e Giuseppe Gazzoni, che bussarono alla sua porta. Mazzone se n’è andato ieri nella sua casa di Ascoli all’età di 86 anni. Le ultime curve della sua irripetibile carriera le ha passate a coltivare, insieme ai figli, il ricordo di chi nel calcio gli voleva bene: praticamente tutti. "Tutto il Bologna Fc 1909 piange la scomparsa di un professionista e di un uomo che ha sempre onorato i colori rossoblù con sana passione e dedizione", scrive la società sul sito. Pescando in questo sterminato archivio della memoria inevitabilmente gli sarà riecheggiato nelle orecchie il coro che la curva rossoblù gli regalò nel maggio 1999 a San Siro, quando il suo Bologna metteva un mattoncino decisivo nella vittoria dello spareggio-Uefa con l’Inter in coda a una stagione che aveva visto i rossoblù fermarsi a un passo dalla finale di Coppa Uefa. Ebbene, in quel contesto di gloria europea che il Bologna da allora non ha più toccato in modo così compiuto i tifosi rossoblù urlarono a squarciagola "Noi vogliamo Carlo Mazzone", testimonianza d’affetto che era anche un modo per dire al presidente Gazzoni che non sembrava una grande idea affidare nella nuova stagione, come poi accadde, la panchina a Sergio Buso. Per tre volte Mazzone è stato allenatore del Bologna: e sono state sempre storie differenti. Al primo colpo, stagione 1985-86 in serie B, fu Gino Corioni, appena diventato presidente, ad affidargli la missione di riconquistare la serie A. Quel Bologna, che sulle maglie sfoggiava il marchio Idrolitina, arrivò solo sesto e a fine stagione consumò il divorzio dal tecnico. Tredici anni dopo Mister Idrolitina, al secolo Giuseppe Gazzoni, memore di quel primo incontro col tecnico di Trastevere pensò a Mazzone per il dopo Ulivieri. Baggio si era appena congedato dalla città e il nuovo campione che decise di calarsi nell’atmosfera rigeneratrice di Casteldebole fu Beppe Signori, reduce da una stagione di patimenti alla Sampdoria. Fu subito un Gran Bologna. Quella squadra, accesa dalle giocate di Signori, Paramatti, Binotto, Ingesson, Marocchi, Nervo, Kolyvanov, Fontolan e Andersson, dopo aver vinto l’Intertoto in Coppa Uefa fu protagonista di una magnifica cavalcata che si arrestò solo alla doppia semifinale con Marsiglia. Per Carletto altro divorzio e altro giro di giostra rossoblù nell’agosto 2003, quando Guidolin fece un passo indietro a pochi giorni dal via del campionato e Gazzoni pensò di nuovo al tecnico ascolano. La prima stagione si concluse con un dodicesimo posto, la seconda invece conobbe l’onta della retrocessione, dopo un crollo finale e il doppio spareggio-salvezza col Parma, ma anche i decisivi illeciti di Calciopoli. Nel giorno della waterloo col Parma Mazzone lasciò il Dall’Ara impietrito, quasi alla chetichella. Era lo stesso stadio in cui nel novembre 1998 il suo Bologna aveva rifilato uno storico 3-0 alla Juve. Ti ricorderemo anche per questo, Carletto.