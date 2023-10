Addio a ’Megghi’, pilastro della comunità

Aveva 88 anni Margherita Sazzini, pilastro della comunità monghidorese morta, dopo una lunga malattia nella notte tra mercoledì e giovedì. Profondamente legata al paese, dov ha gestito per lungo tempo insieme alla sua famiglia l’albergo ristorante ’Il Ramazzotto’, Margherita ha sempre partecipato attivamente sia alla vita politica sia a quella associativa del comune. È stata fondatrice e responsabile del gruppo Unitalsi di Monghidoro ed ha accompagnato davvero molte persone sofferenti nei pellegrinaggi a Lourdes. Si è adoperata molto anche per l’ Advs locale e per la sezione Alpini di Monghidoro (anche grazie alla grande amicizia con Padre Edelweiss) e certamente non si può dimenticare l’impegno che ha sempre profuso per le raccolte di contributi in occasione delle nostre feste patronali. In silenzio e con grande rispetto ha aiutato persone e famiglie in difficoltà ed ha sempre cercato di adoperarsi anche per gli ammalati. Margherita, ‘Megghi’ per gli amici del paese, lascia due fratelli Ubaldo ed Enrica e i nipoti Marco e Lorenzo. I funerali saranno celebrati domani alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Monghidoro. Commosso il ricordo di tantissime persone a partire dal sindaco Barbara Panzacchi che era molto legata alla Sazzini che si stringe ora alla famiglia, ma anche di tutte le realtà monghidoresi. "Ciao Margherita cara. Una vera combattente, un pilastro della nostra comunità. Ci hai lasciati nella notte e ci lasci un grande vuoto, ma noi non ti dimenticheremo mai" ha dichiarato la Panzacchi.