Addio a monsignor Bettazzi L’abbraccio del cardinale Zuppi "Un grande testimone di pace"

di Massimo Selleri

Monsignor Luigi Bettazzi si è spento ad Albiano d’Ivrea nella prime ore di ieri. Aveva 99 anni, ne avrebbe compiuti 100 il 26 novembre, e la sua scomparsa ha riportato alla memoria le tante azioni che aveva portato avanti con un garbo sopraffino e sempre nel rispetto di chi non la pensava come lui. Fu ordinato sacerdote a Bologna nel 1946 per poi diventare uno dei più stretti collaboratori del cardinal Giacomo Lercaro, che lo vorrà suo ausiliare nel 1963. Le sue doti diplomatiche verranno messe alla prova nel 1966 quando il sindaco Guido Fanti offrì la cittadinanza onoraria all’arcivescovo. Un gesto che spiazzò tutta la Chiesa. "Don Dossetti non era d’accordo – rivelò anni dopo Bettazzi – perché le speculazioni politiche potevano danneggiare l’autorevolezza di Lercaro. Su questo punto la Santa Sede mi chiese un parere e io dissi che i bolognesi sono persone intelligenti e sanno distinguere il bene dal male. Dovevamo avere fiducia in loro e nel loro cuore. Alla fine la proposta di Fanti venne accettata".

Nel 1966 prende possesso della cattedra episcopale di Ivrea e nel 1968 diventa anche presidente del movimento cattolico Pax Christi, promuovendo diverse azioni a favore dell’obiezione di coscienza. Era convinto che solo la nonviolenza portasse ad una risoluzione definitiva dei conflitti sociali, politici e militari. Per questo nel 1976 scrisse una lettera al segretario del Pci di allora Enrico Berlinguer, nel 1978 propose alle Brigate Rosse di scambiare la sua persona con quella del segretario della Dc Aldo Moro, ipotesi bocciata dalla Santa Sede e nel 1992 marciò per le vie di Sarajevo durante la guerra civile in Bosnia. "Mi addolora la notizia della scomparsa di Monsignor Bettazzi – spiega l’ex presidente del consiglio Romano Prodi – . Con la sua scomparsa viene meno una voce profetica che ha accompagnato la vita religiosa e civile in anni straordinari per la ricchezza e la vivacità del confronto e del dialogo in Italia e nel mondo". Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco Lepore: "Don Luigi Bettazzi era un uomo di pace. Una vita eccezionale condotta con intelligenza e sempre esposta ad ogni problema dell’attualità. I punti alti della sua biografia dimostrano un incessante impegno spesso con un impatto diretto sulla politica. La nostra città e il nostro paese gli devono molto".

Infine il cardinale Matteo Zuppi ne ricorda la sua autorevolezza. "In occasione dell’Assemblea generale della Cei – dice – lo scorso maggio, abbiamo menzionato monsignor Bettazzi con quel senso di gratitudine che si deve ai padri, proprio come voleva essere chiamato. Nel dialogo con papa Francesco, presentando i nuovi vescovi e quelli emeriti, il pensiero è andato a lui in modo spontaneo, consci della sua saggezza e della sua paternità: ultimo padre italiano del Concilio".