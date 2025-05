Addio a Morisi, una vita in pista. Fu commissario di Formula Uno

Per oltre 15 anni commissario sportivo sulla griglia di partenza della F1. Lo è stato Nevio Morisi, classe 1935, persicetano doc, per gli amici ‘Morris’, personaggio conosciuto a San Giovanni scomparso all’età di 90 anni nei giorni scorsi, che ha diviso la sua vita tra dirigente dell’Enel, il mondo della Formula Uno, del motociclismo e del cinema. Appassionato del grande schermo per anni è stato accreditato al festival del cinema di Venezia dove scriveva articoli per i periodici locali di Persiceto. "Nevio – racconta l’amico di sempre Gianni Morisi – l’altro giorno è stato colto a casa da un malore; portato in ospedale dove sembrava si fosse ripreso poi invece non è stato così. Io lo chiamavo l’immortale: lo vedevo tutte le mattine a piedi e nel pomeriggio in sella alla sua bici Graziella che tornava dal circolo del tennis. Stava programmando di passare agosto a Moena. La tristezza dei suoi amici tantissimi è grande… Ci mancherà molto". "Iniziai – raccontava Nevio Morisi al Carlino in una intervista – a lavorare come dirigente di una società elettrica che negli anni Sessanta distribuiva autonomamente energia elettrica nel territorio di San Giovanni. In seguito, dopo la nazionalizzazione delle industrie elettriche divenni responsabile dell’agenzia Enel di Persiceto che gestiva la distribuzione dell’energia complessivamente in tredici Comuni limitrofi. Nel 1990 andai in pensione e entrai stabilmente nello staff direzionale sportivo dell’autodromo di Imola. Ciò in virtù della qualifica di commissario sportivo che avevo già e agli interessamenti di Luciano Conti, allora presidente dell’AC Bologna – Sagis e dell’allora direttore Poggi che gestivano l’autodromo di Imola".

Professione che Morisi svolse per le gare di motomondiale, Mondial superbike, Formula Uno, campionati internazionali e nazionali auto e moto che si tenevano sul circuito del Santerno, fino a quando la Sagis ha cessato la sua attività. Allo stesso tempo ‘Morris’ ha svolto analoghi incarichi in occasione delle manifestazioni sportive al Motorshow organizzato da Alfredo Cazzola. "In questo periodo della mia vita – continuava Morisi –, l’episodio più sconcertante e drammatico che mi è rimasto impresso è quello verificatosi il primo maggio 1994 nello stesso giorno della morte di Senna. Ero addetto al controllo delle partenze in griglia. Jj Letho (Benetton), all’accensione del semaforo verde, rimase fermo, e nonostante segnalassi il pericolo della vettura ferma, vedevo sfilare via gli altri piloti a folle velocità. Ma il ventunesimo della griglia, il portoghese Pedro Lamy (Lotus) non riuscì a evitare il tamponamento".

"Vidi – raccontava Morisi – la monoposto che salì sulla ruota posteriore sinistra della Benetton. Due gomme volarono ad un’altezza incredibile e caddero in tribuna. Una ruota portò con sé i pezzi della sospensione e diventò un proiettile. Per fortuna quella tragedia fu evitata, ma quattro spettatori rimasero feriti". Oggi, alle 14, nella camera mortuaria dell’ospedale di San Giovanni in Persiceto, si terrà l’ultimo saluto a Nevio Morisi.

Pier Luigi Trombetta