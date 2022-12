Addio a Pollini, il medico che amava i motori

Ultimo Natale in famiglia e il decesso nella notte. E’ morto nelle prime ore del 26 dicembre nella sua casa bolognese il dottor Giovanni Pollini (nella foto), medico di famiglia con studio (e museo) a Casalecchio. Per quattro anni ha combattuto il mieloma multiplo, la leucemia plasma cellulare che lo ha portato al decesso un mese dopo avere compiuto i 60 anni. Dall’estate non poteva più recarsi al suo ambulatorio che non aveva mai abbandonato neppure durante la pandemia, restando sempre un punto di riferimento per tutti i suoi pazienti, che sui social stanno riversando il rammarico e il dispiacere per la morte del dottore, specializzato in medicina interna e con la passione per la cultura automobilistica.

Nove anni fa infatti Pollini diede vita ad un nuovo sorprendente museo interamente dedicato al mondo dell’automobile: curiosità, modellini, oggetti, storie, filmati, riviste e anche pezzi unici come la tuta del pilota Sandro Munari. Il tutto riunito al primo piano della palazzina della Carrozzeria 3T in via Guido Rossa, nella zona industriale. La sua passione quasi innata per tutto ciò che ruotava intorno all’automobile e in particolare a quelle di marca Lancia inaugurò un colto diversivo alla professione medica, e questo in collaborazione con gli esponenti dell’associazione ’Conoscere il passato vivendo il presente’. Un’avventura che si è potuta concretizzare grazie agli spazi messi a disposizione gratuitamente da Gianni Ferrari, titolare della carrozzeria autorizzata Mercedes che è stato fra i primi ad apprendere la notizia della morte del dottore: "Ci eravamo sentiti da poco per valutare insieme un nuovo allestimento della sua raccolta, ma la malattia lo aveva già debilitato. Era una persona meravigliosa, da tutti i punti di vista", ha commentato Ferrari.

Con altre parole si è espresso il rammarico di Sonia Cellini e Moreno Vespi, fondatori dell’associazione Arianne endometriosi odv: "E’ sempre stato al nostro fianco e lo scorso 15 maggio, reduce dalla chemio, non ha voluto mancare al nostro convegno". Il sindaco Bosso ha dato voce al dolore della comunità: "Medico e persona che ha dato tanto al nostro territorio e che voglio ricordare con affetto, riconoscenza e stima". Lascia la moglie Paola e i figli Simone, Elena e Francesco. La camera ardente il 31 dicembre dalle 8,30 in via Certosa, il funerale alle 10 nella chiesa dei santi Filippo e Giacomo in via Lame a Bologna.

