Addio a Raffaele Canova, ex consigliere e volontario

Si celebra domani alle 15, nella chiesa di San Martino di Casalecchio, il funerale di Raffaele Canova, già consigliere comunale nella cittadina sul Reno dal 1980 al 1995 nelle file della Democrazia Cristiana e per oltre 55 anni dipendente e poi volontario presso le Officine ortopediche Rizzoli. Dopo un breve ricovero è deceduto martedì all’ospedale Maggiore di Bologna per una emorragia seguita ad una banale caduta mentre passeggiava al parco Talon. E’ inciampato ed è finito a terra battendo la testa. Aveva 82 anni. Subito dopo si era rialzato e poi ritornato a casa dove però ha accusato gli effetti di una emorragia non adeguatamente contrastata per gli effetti dell’uso del fluidificante del sangue. La sua scomparsa ha destato il cordoglio di tutta la comunità locale e di quella del Rizzoli, dove per oltre vent’anni, dopo il collocamento a riposo, ha prestato servizio nel gruppo dei volontari che si dedicano ai ricoverati e ai loro parenti, ispirandosi ai principi della solidarietà umana e cristiana nei bisogni spiccioli come l’assunzione dei pasti o nel conforto quotidiano. Lascia la moglie Daniela e il figlio Leonardo, che hanno dato corso alla sua volontà di donare gli organi.