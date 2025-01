Addio a Renzo Venturi, il decano dei volontari

La comunità di Castello d’Argile ha perso l’infaticabile volontario Renzo Venturi, per diversi anni presidente del centro sociale culturale argilese. Nato il 27 marzo 1951, originario di Castel d’Aiano, Renzo è stato un punto di riferimento importante del volontariato locale. Pensionato, dopo aver lavorato alla Lekkerland, la sua figura è stata fortemente improntata al centro sociale culturale, contribuendo a sviluppare momenti di socializzazione, soprattutto per le persone anziane e sole. Appassionato di calcio e tifosissimo del Bologna, è stato anche un dirigente della squadra di calcio a 5 di Argile. Non è un caso che Stefano, uno dei suoi tre figli, abbia intrapreso l’impegno nei settori giovanili di calcio di Argile.

"In generale – dice rattristato il sindaco Alessandro Erriquez –, Renzo si è sempre messo a disposizione della comunità che amava, dando una mano all’asilo parrocchiale, pulendo le palestre, spiegando ai più giovani l’importanza del rispetto al bene comune. Le testimonianze d’affetto alla moglie, ai figli, ai nipoti, in queste ore, sono la rappresentazione del senso di gratitudine a una bella persona". "La scomparsa di Renzo – continua il primo cittadino – mi ha molto addolorato, non solo per i rapporti istituzionali che mi hanno tenuto legato a lui fino a tre anni fa, quando ha terminato la carica di presidente del centro. In lui ho sempre visto una figura paterna, anche perché aveva la stessa età dei miei genitori. Renzo aveva la capacità essere dolce e severo, al tempo stesso, nei giudizi del mio operato".

"Sono tanti i ricordi che mi legano a Renzo – aggiunge Erriquez –. Oggi, sorrido, per gli incontri strettamente personali che mi chiedeva, ma arrivava con passeggino e nipotino: perché era anche un genitore e un nonno premuroso e affettuoso. A lui mi univa una vera amicizia, accentuata da legami con la sua famiglia". I funerali di Renzo Venturi sono in programma domani alle 11 nella chiesa parrocchiale di Argile.

p. l. t.