Addio a Riccardo Campagnoli. Il lutto dell’ex assessore Duccio

"Ciò che Maria Cristina ed io ci sentiamo di dire, e che ancor più ora sentiamo, è quanto nostro figlio Riccardo sia stato in questi anni trascorsi, comunque tanti, e belli, 53, che ci sono stati dati, parte e pensiero essenziale della nostra vita insieme. E che proprio questo, come tanti sanno, da il senso essenziale alla vita, e all’altra parola che deve essere usata con cura, cioè amore". Così, l’ex assessore regionale ed ex presidente di BolognaFiere, Duccio Campagnoli, e la moglie Maria Cristina De Francesco, hanno voluto dire addio al figlio Riccardo, scomparso improvvisamente nei giorni scorsi. I due hanno diffuso un doloroso post su Facebook: "Mai avrei pensato di dover scrivere questa nota - aggiunge Campagnoli - Ci è toccata la morte di nostro figlio Riccardo per un male del tutto improvviso e fulminante, a Milano, mentre lo aspettavamo a casa, qui a Bologna, per la festa. E qui ne scriviamo ora, pure per ringraziare coloro i quali in questi giorni già ci sono stati e ci sono vicini, amici cari di Riccardo e nostri".

"Si dice che è un dolore che non trova parole – continuano Campagnoli e Cristina –. Tuttavia è proprio in tali momenti che si avverte l’importanza delle parole. E ancor più forte il bisogno di dire, anche in nome di questo tremendo dolore privato, che invece è davvero da bandire ogni violenza e distruzione di bambini donne uomini, padri madri, figli di cui pure arriva in casa ogni giorno, anche questi, notizia; e spesso passa oltre". Nei prossimi giorni si saprà quando si terranno le esequie.