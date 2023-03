Addio a Ripa di Meana Ex dg di Ausl e Rizzoli "Un esempio di umanità"

Si è spento l’altra notte Francesco Ripa di Meana, 72 anni, manager e medico, per tre volte presidente della Federazione Italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso). A lungo ai vertici della sanità bolognese, aveva ricoperto il ruolo di direttore generale prima all’Azienda Usl, dal 2008 al 2015, e subito dopo all’Irccs Istituto Ortopedico Rizzoli fino al 2016.

Per il governatore Stefano Bonaccini è stato "un apprezzato medico e manager della sanità emiliano-romagnola, un professionista dal curriculum prestigioso e di grande umanità" e di Ripa di Meana "erano noti a tutti – prosegue il presidente – l’impegno, la passione e la dedizione che metteva in ogni incarico ricoperto, anche nella nostra regione. A nome mio personale, della Giunta regionale e dell’intera comunità emiliano-romagnola, esprimo vicinanza e le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari". Nella nostra regione aveva diretto anche l’Azienda Usl di Piacenza, dal 2002 al 2008.

Cordoglio anche da parte del sindaco Matteo Lepore e dell’assessore alla Sanità Luca Rizzo Nervo che lo ricordano come "una figura di primo piano per tutta la sanità italiana, un professionista che ha ‘allevato’ intere generazioni di manager sanitari che oggi ricoprono incarichi di vertice in tutto il Paese". Paolo Bordon, direttore generale dell’Ausl, ritiene che "molto del valore che esprime la sanità bolognese sia dovuto al suo prezioso apporto professionale. Lo ricordo anche per le sue qualità umane e per i suoi preziosi consigli. Mi mancherà come manager, ma soprattutto tutto come Uomo. Grazie Francesco", mentre la nota dell’Ausl precisa che "nel corso della sua lunga esperienza in città, Ripa di Meana ha contribuito a definire le strategie sanitarie per l’area metropolitana".

Alessio D’Amato, consigliere regionale del Lazio ed ex assessore alla Salute della Regione Lazio, lo ricorda come "storico manager della sanità pubblica italiana e direttore generale agli Ifo di Roma, ospedale dove purtroppo è deceduto per una malattia che combatteva da tempo. Il servizio sanitario pubblico perde una delle sue figure migliori". Per Giovanni Migliore, presidente di Fiaso, Ripa di Meana è stato un "amico leale, manager brillante e appassionato, che si è distinto per la sua competenza, la sua concretezza e la sua grande umanità".

Tiziana Frittelli, presidente di Federsanità, ricorda che "a tutti noi direttori generali resta il suo esempio. Ha saputo unire determinazione e coraggio con un’idea chiara e un progetto preciso della salute del futuro".

Donatella Barbetta