Addio a Rolando Pierallini. Fu un pilastro della Demm

Nei giorni scorsi è scomparso Rolando Pierallini, per le conseguenze di una caduta, dopo un breve ricovero all’ospedale di Porretta Terme. Pierallini, molto conosciuto in paese, era nato a Pistoia e avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 13 luglio. Professionalmente aveva trascorso la vita in ‘officina’, sviluppando una profonda vocazione per la meccanica. Caporeparto per più di quarant’anni alla Demm e buona parte della carriera trascorsa in giro per il mondo ad allestire macchine utensili.

Nipote di Luigi Matteucci, uno dei fondatori dell’impresa, è già dipendente Demm negli anni della seconda guerra mondiale. In quel periodo, viene invitato dalla proprietà aziendale a seguire lo spostamento della produzione a Verbania, al servizio dell’esercito tedesco. Sulle sponde del lago Maggiore incontra la moglie Francesca ‘Franca’ Calcia, oggi novantottenne, che gli rimane a fianco fino alla fine. Nel primo dopoguerra il ritorno sull’Appennino. Poi la famiglia cresce, nascono i figli: Roberto, che diventerà medico di medicina generale, e Patrizia, dirigente aziendale. Nel 1981 la pensione che consente a Rolando Pierallini di dedicarsi alla montagna. L’ex capo reparto percorre in lungo e in largo i crinali dell’Appennino a ‘caccia’ di funghi. "La ‘sua’ montagna – racconta la figlia Patrizia – è stata, insieme alla meccanica e all’amore per la famiglia, un tassello fondamentale della vita di Rolando. Le sue doti di fungaiolo lo hanno reso molto popolare nella comunità locale. Non potrò mai dimenticare i novant’anni festeggiati a Pian dello Stellaio, un crocevia a 1300 metri di quota che fungeva da punto di partenza per le sue esplorazioni".

f. m.