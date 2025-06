Addio a Romy Grieco. Pioniera delle giornaliste. In prima linea in stazione nel giorno della Strage

E’ stata una delle prime giornaliste del Resto del Carlino. "E’ giusto che ci sia spazio anche per le donne", puntualizzava ogni volta con tono scherzoso. Finivano gli anni Settanta quando Romy Grieco prese posto nell’ufficio Cronaca di Bologna del giornale. Da allora e fino alla pensione, si è occupata quasi esclusivamente di cronaca bianca: il consiglio comunale, quello provinciale, i sindacati, i commercianti, tanto altro. Ricordi di giorni lontani tra le strade di una Bologna del tempo che fu, volti, personaggi e situazioni riportati improvvisamente all’attualità dalla scomparsa di Romy, a poco più di ottant’anni. Era nata a Padova 88 anni fa, una città alla quale è rimasta sempre molto legata anche se sotto le Due Torri si era perfettamente ambientata. Senza figli, scrupolosissima sul lavoro, riservata, affabile e gentile, Romy passava tra le scrivanie della redazione, ogni tanto, per invitare i colleghi nel grande appartamento che occupava con il marito Enzo Grieco, in viale Masini, a due passi dal ponte di via Matteotti.

"Una semplice cenetta, giusto per fare due chiacchiere e stare un po’ in compagnia", precisava. Il suo nome di battesimo era Colomba Centofanti, ma fin da giovanissima aveva scelto di chiamarsi Romy con l’aggiunta, nel tempo, del cognome del consorte, colonnello dell’esercito impegnato in incarichi delicati e importanti. Fu tra i primi giornalisti a intervenire per la bomba alla stazione centrale, alle 10,25 del 2 agosto 1980. Sentì lo scoppio potentissimo da casa, scese in strada e ci trovammo tutti lì, poco dopo, in cinque o sei, tra polvere, sangue e mistero, sirene, divise, lamenti, silenzi, sospetti, ipotesi e urla devastanti. Romy, come tutti noi, raccoglieva testimonianze qua e là e dal telefono di uno degli alberghi di fronte alla stazione le trasferiva ogni volta ai colleghi in redazione, per l’edizione straordinaria del Carlino che uscì poco dopo. La ricordiamo tutti, Romy, alla sua scrivania dell’ufficio Cronaca dov’è sempre rimasta, un giorno dopo l’altro e per lunghi anni, dal suo arrivo a Bologna. Quella Bologna a cui aveva dedicato anche una guida artistica illustrata.

Durante la carriera ha ricoperto anche incarichi nell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna. È stata consigliera nel triennio 1995-1998, tesoriera e poi segretaria nel triennio successivo, 1998-2001. I funerali domani alle 15,45, nella chiesa di san Girolamo, in Certosa.