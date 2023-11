Addio a Sergio Selleri, infaticabile attivista nel Pd e nello Spi-Cgil

Se n’è andato a 73 anni Sergio Selleri (nella foto), lasciando un vuoto incolmabile nella sua comunità di Galliera e in tutta l’Unione. Selleri è stato un uomo e una figura politica storica che ha dato tutto per il Partito Democratico, del quale è stato dapprima militante e poi dirigente locale a Galliera. "Sergio era una persona straordinaria – ha ricordato Federico Piva, segretario del circolo del Pd Galliera –, amato e stimato da tutti per la sua grande generosità, disponibilità e impegno profuso per la nostra comunità. Dove c’era da lavorare, come volontario, Sergio non mancava mai. Ci uniamo al grande dolore dei familiari ed esprimiamo loro le nostre più sentite condoglianze". Anche nel sindacato Spi-Cgil Sergio ha dimostrato grande impegno e senso civico. Commosso anche il ricordo di Alessandro Erriquez, presidente dell’Unione Reno Galliera: "Se ne va una persona buona, gentile. Ci mancherà la sua presenza alle tante iniziative politiche, sindacali e culturali". Il funerale è in programma oggi con partenza alle 14 dall’Hospice Seragnoli di Bentivoglio per giungere alla Sala Don Dante di San Vincenzo di Galliera alle 14.30.

z. p.