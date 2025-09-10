Addio a Stefano Benni. Il figlio ’chiama’ i fan:: "Leggetelo ad alta voce"

di Rosalba CarbuttiIl Lupo se n’è andato. Stefano Benni, Lupo per amici e fan perché "sono nato a Monzuno e quand’ero piccolo i lupi erano fuori di casa", come raccontava al Carlino in una delle sue ultime interviste, ha lasciato la sua Bologna, amata e odiata. E, forse, da creatura un po’ mitologica, si sta ricongiungendo lassù con gli avventori del Bar Sport o i favolosi animali di ’Stranalandia’. Non è un caso che la maratona di letture organizzata in piazza Maggiore tre mesi fa dedicata allo scrittore e al pittore Pirro Cuniberti sia stato proprio un viaggio a Stranalandia, uno dei suoi libri di culto.

C’è poi, ovviamente, Bar Sport che, nel 2026, compie 50 anni, volume eterno come il luogo che racconta e lei, la Luisona, "la decana delle paste" che "si trovava nella bacheca dal 1959. E guardando il colore della sua crema i vecchi riuscivano a trarre le previsioni del tempo".

In realtà Benni di Bar Sport diceva che non fosse la sua opera preferita perché "ho scritto decine di libri, ma per migliaia di lettori sono quello della Luisona". Non solo. Al Carlino, 5 anni fa, ammetteva addirittura la scomparsa della ’decana’: "Nei bar di oggi trovi solo paste fighette, l’ultima Luisona l’ho vista a Pievepelago...".

Tante, comunque, le sue opere: Elianto, Terra!, La Compagnia dei Celestini, Comici spaventati guerrieri, Margherita Dolcevita, Il bar sotto il mare. Scrisse su Carlino, Repubblica, Espresso e Panorama, Cuore, Tango e Il Manifesto. Una voce, quella di Benni, spenta da qualche tempo per la malattia, che il figlio Niclas (sulla pagina social del fan club) si augura torni in un modo speciale: "Ricordate mio padre leggendo i suoi testi ai vostri amici. Stefano era molto affezionato al reading come forma artistica, lettura ad alta voce, spesso accompagnato da musicisti. Quindi, se volete ricordarlo, vi invito in questi giorni a leggere le sue opere che vi stanno più a cuore a chi vi sta vicino, ad amici, figli, amanti e parenti. Sono sicuro che, da lassù, vedere un esercito di lettori condividere il loro amore per ciò che ha creato gli strapperebbe sicuramente una gran risata".

La sua città, Bologna, lo ricorda con affetto. Benni, dopo un rapporto altalenante che lo portò a Roma, tornò sotto le Torri negli ultimi anni e al Carlino, seduto al bar che affaccia su Piazza Santo Stefano, ammetteva: "Bologna la trovo molto più viva, a me i turisti non danno fastidio. Però – disse – le autorità sono chiuse nelle loro carriere".

Di certo, ieri, istituzioni e politici non hanno mancato di ricordare uno "dei suoi figli migliori".

"Benni – scrive il sindaco Matteo Lepore – ci ha regalato storie che sono diventate parte della nostra memoria collettiva. Con i suoi capolavori ha contribuito a creare un immaginario di personaggi nei quali ritroviamo quello spirito bolognese che ci accomuna". Gli fa eco l’ex sindaco Virginio Merola: "Ha avuto un rapporto con Bologna severo e insieme ostinato. Lo ricorderò al Bar Sport sotto casa, quando per colazione evitiamo di mangiare la Luisona".

Il governatore Michele de Pascale con l’assessora Gessica Allegni ricorda che "l’Emilia-Romagna ha perso un altro dei suoi grandi figli, un artista che ha saputo interpretarla come pochi altri trasmettendone pregi e difetti, miserie e nobiltà popolari. Ci mancherà". Cordoglio anche da Roma. Dal ministro della Cultura Alessandro Giuli ("Stile inconfondibile, univa satira e poesia") alla sottosegretaria Lucia Borgonzoni ("La sua voce mancherà, ma resterà viva nelle pagine che hanno divertito e fatto riflettere intere generazioni").

Lo salutano, poi, amici, fan e attori, testimoni del suo talento poliedrico. Collaborò con Dario Fo e Franca Rame, con Paolo Rossi e Paolo Fresu; è stato amico dello scrittore Daniel Pennac. Claudio Bisio, protagonista del film Bar Sport, gli scrive via social: "Sei stato un faro per tutti noi", mentre Angela Finocchiaro, che con Benni lavorò anche a teatro, sottolinea: "Quanto è stato bello lavorare e ridere con te, leggerti e rileggerti. Ciao solitario ombroso Lupo". Lo ricorda la sua squadra del cuore, il Bologna: "Uno degli autore più amati". Beppe Grillo, per cui scrisse le battute degli esordi, cita Terra!: "Ci incontreremo su qualche astronave Zuikaku". E dove altrimenti?