Addio a Taddei, fondò l’impero Euroricambi

È morto Orazio Taddei, fondatore di Euroricambi, storica realtà con sede a Crespellano fondata nel 1979. L’imprenditore è scomparso a 87 anni, lasciando una profonda impronta sul territorio bolognese, frutto di un instancabile impegno che ha saputo trasformare una piccola officina in un gruppo industriale di cinque aziende, con oltre 800 dipendenti e un fatturato superiore ai 200 milioni di euro. Oggi, Euroricambi Group si posiziona come leader mondiale nel settore dei ricambi per cambi e differenziali di veicoli industriali, autobus e macchine movimento terra, consolidando così un risultato che Orazio Taddei ha saputo prima immaginare e poi, nel corso degli anni, costruire giorno dopo giorno.

"Mio nonno era una persona molto motivata, empatica e profondamente umile. Sapeva parlare in modo diretto, ma sempre con gentilezza – ricorda il nipote Gabriele Tinti –. Era in grado di dispensare consigli con il cuore, proprio come se parlasse a sé stesso. Aveva un rapporto speciale con i suoi dipendenti, fatto di attenzione sincera e discreta, tanto da guadagnarsi l’affetto di chiunque lavorasse con lui. Ma nutriva anche un profondo amore per il territorio. Qui a Crespellano ha fondato la sua azienda: lui e mia nonna sono partiti da zero, sbrigando le prime pratiche in casa e appoggiandosi in un capannone, fino poi a raggiungere significativi risultati. Era un uomo molto dedito al lavoro, che ha sempre portato avanti con grande passione, confermandosi un esempio per tante persone. Oltre al successo industriale, è stato infatti un esempio di dedizione, coraggio e visione per intere generazioni di imprenditori e lavoratori". Con la moglie Marisa al suo fianco, Taddei ha saputo unire intraprendenza e competenza, guidando Euroricambi lungo un percorso di crescita fondato su innovazione, qualità e radicamento nel territorio.

Sotto la sua guida, l’azienda ha conquistato i mercati internazionali, esportando in oltre cento Paesi e diventando sinonimo di eccellenza del Made in Italy. Un successo costruito con impegno nel corso degli anni, basato sulla capacità di costruire e valorizzare l’importanza delle relazioni umane: "un’impresa ha valore grazie agli uomini di cui può disporre" aveva ricordato, in passato, lo stesso Taddei. "Grazie alla sua costanza, competenza e dedizione al lavoro ha dato vita a una realtà imprenditoriale solida e riconosciuta – si legge in una nota del gruppo –. La sua eredità continuerà a vivere attraverso i valori che ci ha trasmesso e il lavoro che portiamo avanti ogni giorno". I funerali si terranno questa mattina nella Chiesa di San Nicolò di Calcara (Valsamoggia) alle 11.

Giorgia De Cupertinis