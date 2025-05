Addio a Teo Ciavarella, anima lieve del jazz

Le foto lo ritraggono ogni volta sorridente, sempre disponibile a offrire il suo talento per sostenere ogni causa che ritenesse giusta. Teo Ciavarella è scomparso la scorsa notte, a 65 anni, dopo una lunga malattia alla quale, sino alla fine, ha cercato di non arrendersi. L’annuncio lo ha dato la stessa famiglia. Pianista, compositore, docente di fama internazionale, nato a San Marco in Lamis, provincia di Foggia, aveva scelto Bologna come città dove vivere e dove lavorare. Qui, nel corso di una carriera lunghissima, il ‘Maestro’, come tutti lo chiamavano, ma lui ribatteva sempre con una delle sue fulminanti battute, l’ironia era un linguaggio che conosceva bene quanto quello della musica, ha fatto gli incontri decisivi.

Su tutti, sicuramente, quello con Lucio Dalla, che ne apprezzava il virtuosismo di jazzista ma anche il suo riuscire a essere elemento di coesione e di direzione artistica di un gruppo. Tantissime le esibizioni e le loro versioni commoventi di classici come ’Caruso’, per sola voce e pianoforte. E proprio a Lucio Dalla Teo Ciavarella ha reso omaggio in più occasioni, con una serie di concerti nella casa museo di via D’Azeglio e, ad esempio, sul palco del Teatro Comunale nel 2019 insieme all’Orchestra della prestigiosa istituzione culturale di Largo Respighi. Ha donato il suo sapere musicale a tantissimi musicisti, la lista è davvero molto lunga, ma basti citare Vinicio Capossela, con il quale la collaborazione, iniziata molto tempo fa, si è rinnovata sino al tour di ‘Conciati per le feste’.

E poi Paolo Conte, Paolo Rossi, il concittadino Renzo Arbore e molti altri. Ma, al fianco di questi importanti impegni professionali, Teo Ciavarella coltivava un forte senso della musica come ‘servizio’, come occasione, e per questo si è adoperato sino all’ultimo, per valorizzare i giovani talenti del jazz, che in lui trovavano non solo un docente, negli ultimi anni ha insegnato nel Conservatorio di Bologna e prima in quello di Ferrara, ma anche una persona capace di valorizzarli sul difficile mercato dello spettacolo. Forse è stata questa la sua vocazione più significativa.

Per conto di Unibo, oltre a dirigere l’Orchestra Jazz dell’Università dal 2007 al 2011, ha curato il Festival Alma Jazz, una sua creatura, unica in Italia, dove invitava le big band universitarie europee, riempiendo la città di suoni e di giovani strumentisti uniti dalla passione per i ritmi afro americani. Capitava così di vederlo una sera in televisione, ha accompagnato Virginia Raffaele, per i cui spettacoli ha scritto le musiche, e il giorno dopo nella rassegna ‘Teo Ciavarella and Friends’ al Bravo Caffè, dove invitava ogni volta cantanti spesso agli esordi a confrontarsi con il grande repertorio del jazz.

Amatissimo da Pupi Avati, nell’edizione 2024 di Ravenna Festival ha suonato durante un incontro nel quale il regista ha raccontato i suoi film, mentre il pianista ne rievocava le colonne sonore, tra ‘Jazz Band’ e ‘Dancing Paradise’. Tantissimi i messaggi di cordoglio dal mondo della musica e della cultura. Così lo hanno ricordato il sindaco Matteo Lepore e l’assessore alla Cultura Daniele Del Pozzo: "Apprendiamo con dolore della scomparsa di Teo Ciavarella. Se ne va una figura importante per Bologna, città in cui aveva scelto di vivere e dove ha svolto attività concertistica, didattica e di promozione culturale. Compositore di fama internazionale, ha dedicato tutta la sua vita alla musica, sia da solista che in collaborazione con i più grandi artisti italiani, tra cui anche Lucio Dalla. Rivolgiamo ai suoi familiari e ai suoi cari il sentito cordoglio dell’amministrazione comunale".