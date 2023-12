Addio a Villotti, anima ‘biassanot’. Le serate, i sogni, gli amici. Vita di una chitarra inimitabile

Gianni

Leoni

"E adesso cosa facciamo?", chiedeva Jimmy Villotti all’amico Marzio quando ormai schiariva e anche l’ultimo locale aveva abbassato la serranda. Era così, il grande chitarrista, instancabile amante del buio, numero uno, compagno e guida del piccolo popolo di biassanot degli anni Sessanta. Sogni di musiche lontane e musiche qua e là, nelle sale da ballo del centro e della periferia, invase dall’afrore del cocktail di fumi e profumi. Il ‘Sirenella’, lo ‘Sporting club’, il ‘Settimo Cielo’, il ‘Parco Verde’ fondato dal vecchio Bertoncelli alla ‘Cricca’, piste affollate, twist, surf, hully gully, emozioni, illusioni e delusioni costruiti dalle note sui giri di danza. E le serate negli affollati dopocena nella cantina di Bruno Bertoncelli, in via Cavedone, dove pure si esibì, con discreto successo, Giorgio Guazzaloca, in quei giorni candidato sindaco. Virtuosismi e applausi, più di recente, anche al vecchio ‘Club 33’, in via Sante Vincenzi, storico locale consegnato ai ricordi da uno sfratto.

"Il grande sogno di Jimmy, però, era di andare in America, amava quella musica, ma allora economicamente non poteva permetterselo", ricorda il chitarrista Luciano Bovi, suo compagno di serate musicali al ‘Pineta’ di Milano Marittima. La mente oltre l’oceano, speranze di viaggi ogni volta rimandati, e lo strumento sotto le Due Torri nel giro di Paolo Zavalloni, di Giorgio Farina, del gruppo musicale di Marzio, quello delle albe in cerca di futuro, di Henghel Gualdi, di tanti altri bravi artisti di allora.

Ma anche l’amicizia con Paolo Conte che un giorno si spinse a dire: "Jimmy è l’unico in grado di toccare il pavimento con entrambi i piedi tenendo le gambe accavallate? Ci riesce perché è magro", spiegò.

Bologna, in quegli anni Sessanta ora adagiati su un velo di garbata malinconia, presentava Dozza in municipio, Lercaro in Arcivescovado e padre Marella sulla strada, viveva di notti insonni, dello sferragliare metallico degli ultimi tram, linea 6 per Chiesa Nuova, 13, San Ruffillo, 44 Mazzini, 45, San Lazzaro, prime tv in salotto, la Vespa o la ‘cinquecento’ a rate. Nell’aria uno scatenato Celentano intimava ‘Stai lontana da me’, Vianello diceva ‘Guarda come dondolo ’, mentre la Pavone chiedeva ‘Datemi un martello’ e Mina si abbronzava con la ‘Tintarella di luna’. In quell’atmosfera scorrevano le notti serene e insonni di Jimmy Villotti.

Musica e amici, chiacchiere e sogni. Come quelli di un tempo quando faceva parte dei ‘Meteors’, bizzarro gruppo musicale di buon successo. "Avevano una singolare caratteristica: si esibivano incappucciati", ricorda Luciano Bovi, che sorride ancora al ricordo di quando i Meteors vennero invitati a Roma, sull’ambito palcoscenico di artisti di primissimo piano, il ‘Piper’, con Patty Pravo. "Jimmy e il suo gruppo arrivarono davanti al locale con un furgone sul quale avevano sistemato tutti gli strumenti. Entrarono per rendersi conto delle caratteristiche della storica discoteca, ma all’uscita, poco dopo, li aspettava una brutta sorpresa: il furgone era sparito e , con il mezzo, erano scomparsi, ovviamente, anche gli strumenti".

Villotti era Bologna, quella di allora, nottambula e spensierata, ma anche quella di tempi più recenti e complicati. La sua musica, locale dopo locale, ha accompagnato la città nei cambiamenti. Aveva cominciato con il rock, allora di gran moda, un altro filone musicale gli aveva riempito l’animo: il jazz. L’America e i suoi interpreti, l’America e i suoi locali, l’America e i neri. Sogni portati avanti chissà fino a quando e nel tempo confinati in un angolo senza ritorno. Era rimasta Bologna, la città delle sue notti senza fine. E a Bologna è finita la sua voce, prima che sorgesse una nuova alba.