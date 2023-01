Addio ad Annalisa Cocchi, anima del Centro Maieutica

Si svolgono oggi i funerali di Annalisa Cocchi, la responsabile del Centro Maieutica di Persiceto scomparsa prematuramente all’età di 50 anni. Il rito funebre è in programma alle 15 nel santuario di Santa Clelia Barbieri nella frazione de Le Budrie. Annalisa era, dal 2003 la responsabile del Csrd (Centro socio -riabilitativo diurno per disabili) Maieutica Coop Open Group. "Spesso – diceva Annalisa Cocchi parlando del suo lavoro –, nel nostro settore si parla di relazione di aiuto pensando di stare in una relazione triste, faticosa e statica. Ma se invece pensiamo che attraverso questo tipo di relazione ho anche la possibilità di creare attività e di confrontarmi con figure istituzionali e non, psicologi psichiatri, pedagogisti, politici, genitori, artisti e così via...".

"Ecco che allora – proseguiva – la relazione d’aiuto diventa creativa, dinamica, stimolante e per entrambi una grande possibilità di crescita e benessere. Ecco perché penso che io e i mie colleghi continuiamo a crederci e a lavorare in questo ambito; perché il nostro approccio alla relazione di aiuto è ricco ci fa crescere e conoscere. Come tutti lavori così ricchi di umanità ed emozioni è faticoso, sembra di essere sempre a scuola. E non si finisce mai d’imparare". Il sindaco di Persiceto, Lorenzo Pellegatti, nella triste occasione ha detto: "Mi unisco al cordoglio per la morte di Annalisa Cocchi, che per vent’anni è stata responsabile del Centro Maieutica, una realtà importante sul nostro territorio, non solo centro socio -riabilitativo diurno per disabili ma anche punto di riferimento per la comunità". E ha aggiunto: "A ciò hanno sicuramente contribuito la passione e l’impegno con cui Annalisa si è dedicata in questi anni al coordinamento del Centro".

Pier Luigi Trombetta