Addio al DJ che trasformò la musica

Matteo Naccari
Il bivio di Yoox
Bologna
1 ott 2025
BEPPE BONI
Ci ha lasciati il dj bolognese Roberto Pazzaglia, pioniere delle prime emittenti radiofoniche bolognesi nate a metà degli anni 70 e che hanno cambiato le nostre vite musicali inserendo anche le dediche e le richieste degli ascoltatori. Pazzaglia c’era sempre e c’è ancora. È presente nei ricordi delle interminabili serate in discoteca che ci ha fatto vivere e che, ancora oggi, fanno parte dei migliori anni della nostra vita.

Valentino Luce

Risponde Beppe Boni

Roby Pazzaglia, al secolo Roberto Petrillo, è stato uno di coloro che ha trasformato la figura del dj, nato come passatempo, in una professione vera e propria, in un’espressione artistica. Ha cominciato lavorando, per caso, in una concessionaria di automobili ed ha concluso il suo percorso nel mondo che ha amato con passione: la musica in tutte le sue espressioni. Roberto Pazzaglia è stato anche l’interprete del mondo pionieristico delle radio libere che a Bologna hanno avuto la culla che le ha fatte crescere negli anni Settanta.

Nella nebbia dei ricordi affiorano BBC Bologna Broadcasting Corporation, Rete Centrale Bologna, Superradio Bologna e altre ancora. Valga per tutti un piccolo ricordo del dj di Bazzano, Beppe Stefani, col ciuffo perenne sulla fronte e le mani sulla console: "(...) Ti rivedo come in un film degli anni 70 a Onda Radio, quando nacque questa bella amicizia che non si è mai interrotta (...) Te ne sei andato e lasci un grande vuoto (...) Avevi deciso che fare il dj sarebbe stato il tuo lavoro e così hai fatto. Tutto il mondo Disco bolognese (e non solo) ti piange".

Se oggi la musica è universale, dalle emittenti ai social, lo si deve un po’ anche a professionisti come Roberto Pazzaglia.

