Addio al dottor Oliviero Mengoli, medico d’altri tempi

Crevalcore piange la scomparsa del dottor Oliviero Mengoli (nella foto). E’ stato per tantissimi anni medico condotto della cittadina e ha fatto crescere generazioni di crevalcoresi. Il medico è morto l’altro ieri, aveva 94 anni, era scapolo, e viveva con una badante. Il suo ambulatorio in via Mattioli è stato un punto di riferimento anche quando medici più blasonati non riuscivano a venire a capo di certi casi clinici. Era medico generico specializzato nelle malattie dei bambini. "Ci ha lasciati – dice il sindaco Marco Martelli – il dottor Mengoli. Non era un cittadino qualunque, perché il dottor Mengoli ha curato generazioni di crevalcoresi quando ancora fare il medico di famiglia significava essere disponibile a qualsiasi ora, tutti i giorni della settimana". E il primo cittadino continua: "Il dottor Mengoli ha visitato e curato i nostri bambini per decenni; quando le mamme e i papà non sapevano più a chi rivolgersi per curare i propri figli sapevano che potevano contare in qualsiasi momento sulla sua sapienza e grande esperienza". Il medico condotto è descritto con un professionista sempre disponibile, mai scortese. "Certamente – aggiunge il sindaco – porteremo il dottor Mengoli nei nostri cuori e nei nostri pensieri per sempre".

p. l. t.