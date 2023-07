Addio al farmacista di Bologna Vigildo Ferrari, allievo di Di Bella

Bologna, 18 luglio 2023 – Si è spento all’età di 99 anni il dottor Vigildo Ferrari, noto fondatore dell’omonima farmacia di via Dagnini e ricercatore nell’equipe del professor Luigi Di Bella, all’università di Modena. Del decesso, avvenuto domenica 16, ne ha dato notizia la sua famiglia, e i funerali si terranno domani, mercoledì 19, alle ore 10.30 presso la parrocchia di S.Severino (largo Lercaro 3).

Ferrari si è laureato all’università degli studi di Modena in farmacia nel 1947 e in chimica nel 1949, dopo aver svolto un percorso di ricerca all’università di Modena nell’equipe di Di Bella. Iniziò l’attività di farmacista in una piccola farmacia in provincia di Mantova a Gazzo Bigarello. In seguito alla vincita del concorso di assegnazione di una sede farmaceutica, nel 1965 si trasferì a Bologna e fondò la farmacia Ferrari. Negli anni il dott. Vigildo ha diretto l’azienda prestando la sua opera professionale sia a contatto con la clientela, cercando sempre le terapie più efficaci e meno dispendiose per ogni individuo, che sviluppando l’attività nel laboratorio galenico facendolo diventare un punto di riferimento in tutto il paese.

"È riconosciuto infatti come il padre della galenica Italiana e senza di lui non sarebbe possibile l'applicazione della terapia Di Bella – scrive la sua famiglia -: è stato infatti l'unico farmacista a credere nel metodo del professore Luigi sin dal primissimo giorno, risultando così una figura di importanza vitale per la produzione dei farmaci per la cura di migliaia di pazienti disperati, che hanno ritrovato speranza.

Ancora oggi il suo laboratorio è pienamente operativo, rispettando i principi e la professionalità da lui insegnati. Il dottor Ferrari è sempre stato un esempio di integrità etico morale, rimasto fedele ai suoi principi e mostrandosi indifferente alle numerose opportunità venali che gli sono state offerte. Vigildo non ha dedicato la sua vita esclusivamente al suo lavoro – concludono i familiari -, ma è stato anche un grande padre di famiglia mantenendola costantemente unità con il suo costante esempio. Con fierezza e determinazione i famigliari e i suoi collaboratori proseguono nel suo operato”.