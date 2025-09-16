Addio al Grande Corso, custode della Ceretolese

È morto il Grande Corso, Romano Corsini. Se ne andato il numero uno della polisportiva Ceretolese di Casalecchio. Aveva 85 anni e da almeno 32, dal 1993, era il "padrone", il gestore in assoluto dei campi di calcio che la polisportiva ha in consegna sulle colline di Ceretolo. I funerali si terranno alle 16 di domani nella chiesa della Certosa di Bologna. Lascia i figli Mirco e Manuela. "Appena due settimane fa – racconta Gigi Sandri – Corso era stato colpito da un ictus. Pareva non fosse stato un brutto colpo, aveva coscienza, si ricordava di tutto e parlava. Poi sabato mi chiama il figlio Mirco e mi chiede di andarlo a trovare. Domenica è venuto a mancare. Per noi Romano Corsini era una colonna portante. Se lui non c’era, crollava tutto. Ricordo che quando, settembre 1993, inaugurammo il primo campo di calcio, il Comune ci chiese di gestire l’impianto di irrigazione. Corsini si offrì volontario. Non l’ha più abbandonato. Pensiamo di intitolargli il Torneo Goleada che ogni anno a maggio raduna a Ceretolo 60-70 squadre". Tanti gli attestati di affetto e riconoscenza per il Grande Corso, pubblicati ieri sui social. "Per più di 30 anni – afferma Marina Micheletti della Ceretolese – ha saputo coinvolgere e accendere l’entusiasmo di giocatori, bambini e mister. Cresciuti un po’ tutti con lui, per tanti era un ’nonno calcistico’, qualcosa di irripetibile". E Daniela Tesol con Morris Battistini di Forza Italia, aggiunge: "Figura storica e della Ceretolese sarà ricordato per la passione e l’umanità che sapeva trasmettere a generazioni di sportivi".

Nicodemo Mele