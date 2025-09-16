Addio al leggendario ’Santon’. Era il carnevalaio più anziano

San Giovanni in Persiceto perde la sua maschera del carnevale più cara: ‘Santòn’. E’ scomparso a 99 anni il persicetano Giovanni ‘Gianni’ Fregni che da almeno 36 anni si esibiva in piazza del Popolo, con la sua mascherata singola, in occasione dello storico carnevale. E la sua ultima mascherata l’anno scorso si chiamava ‘Bizicléin e biziclàtt’, era accompagnata dalla recita della sua zirudella in dialetto. Fregni ha fatto in gioventù il mugnaio poi passò a lavorare per un salumificio della zona. È stato un grande appassionato di maratone, faceva parte della podistica Persicetana, e partecipò alla maratona di New York, come attesta la medaglia appesa alla parete del salotto di casa sua. In occasione delle sue sfilate allo storico carnevale, i suoi familiari lo seguivano da vicino tra il pubblico, e ha ricevuto numerosi premi di cui andava fiero.

"Sono tanti anni ormai – raccontava al Carlino Fregni, sposato da 61 anni con Teresa Stanzani, che aveva perduto alcuni mesi fa e da cui ha avuto la figlia Valeria – che partecipo al carnevale di San Giovanni. Ma ho sempre voluto essere presente da solo e non assieme a una società carnevalesca. Anche se ho un buon rapporto di collaborazione con i carnevalai". "Il nome Santòn – raccontava ancora – lo presi da mio nonno che aveva questo soprannome. Posso certamente dire, nonostante non abbia mai voluto aggregarmi ai carri allegorici, che sono stato sempre ben voluto da tutti". "Celebriamo – aveva detto l’Associazione carnevale Persiceto in occasione dei 99 anni compiuti da Santòn nello scorso dicembre – una leggenda vivente del nostro Carnevale: Santòn, il carnevalaio più anziano e simbolo di passione, dedizione e amore per questa straordinaria tradizione. Per più di trent’anni, Santon ha partecipato come singola maschera al ‘Carnevale di Persiceto’, contribuendo con la sua arte e la sua ironia a rendere questo evento unico al mondo".

E nella triste occasione l’amministrazione comunale di Persiceto, in un post sui social, "si unisce al cordoglio per la morte di Giovanni Fregni, in arte Santón, storico carnevalaio persicetano che non mancava mai di onorare lo spirito di Bertoldo, portando in piazza la sua mascherata e recitando la zirudella in dialetto. In tutti questi anni ha sfilato accanto a mascherate di ogni età, diventando il simbolo di una manifestazione che porta in piazza non solo lo spettacolo ma un legame speciale fra carnevalai e pubblico, fatto di voglia di divertirsi e di saper regalare un sorriso". L’ultimo saluto a Santòn è in programma oggi (martedì) dalle 14,30 nella camera mortuaria dell’ospedale Santissimo Salvatore di Persiceto. Pier Luigi Trombetta