Addio al maresciallo Insogna. Guidò la stazione per vent’anni

Il maresciallo Giosuè Insogna, per 20 anni comandante della stazione carabinieri di Budrio, e poi a capo della locale sezione dei carabinieri in congedo, si è spento a 89 anni dopo una breve malattia. Amato dai cittadini e ricordato con affetto dai colleghi, Insogna ha dedicato la sua vita all’Arma, che è sempre stata una seconda famiglia, dopo la moglie Maria Pia e i suoi due figli. Insogna è stato, negli anni di Piombo, al nucleo investigativo di Bologna, per 4 anni. Da lì, nel ’76 è stato destinato alla stazione di Budrio di cui ha tenuto il comando fino al giorno della pensione, il 26 febbraio ’96. Non si è, però, mai allontanato dal suo mondo: motivo per cui ha iniziato subito a occuparsi della sezione carabinieri in congedo di Budrio, di cui è diventato referente. Anche a questa ‘seconda fase’ da carabiniere Insogna si è dedicato con passione, amore e determinazione. Così la sindaca Debora Badiali: "Ricordiamo con affetto e commozione il comandante della caserma di Budrio, maresciallo maggiore, Giosuè Insogna, e a nome di tutta l’amministrazione vorrei porre l’occasione di rivolgere un pensiero anche alla famiglia. Egli ha prestato la sua attività professionale sul nostro territorio per circa 20 anni e chiunque in paese ha un ricordo positivo del lavoratore e sopratutto della splendida persona che era. Per molti anni ha ricoperto un ruolo significativo in caserma e sul territorio. Al termine dell’attività lavorativa ha continuato a rappresentare un punto di riferimento per la comunità". I funerali saranno oggi, giovedì, alle ore 10.30 nella chiesa di san Lorenzo, a Budrio.

Zoe Pederzini