Bologna, addio al parrucchiere Fabrizio Renoffi

Addio al parrucchiere Fabrizio Renoffi

Al funerale di Fabrizio Renoffi, parrucchiere morto mercoledì a settanta anni, c’erano quasi tutte le sue clienti. "Era una persona arguta e solare. E il suo salone, in via Santo Stefano, era piuttosto un salotto", commenta l’avvocato Alberto Merli, la cui moglie Giuliana fu la prima cliente di Renoffi, quando nel 1975 il parrucchiere aprì la saracinesca, allora in via Saragozza, aiutato da Antonia, una giovane collega.

"Si dice che il parrucchiere, alla lunga, diventa il migliore amico delle donne – afferma Merli –. È un mix di duro lavoro e profonda sensibilità, doti senza le quali non si sfonda in questa attività. E Fabrizio, in questo, era maestro".

In un mondo nel quale "comanda l’apparire, con la sua tranquilla pacatezza di ascolto Fabrizio regalava alle signore che frequentavano il suo salone momenti di accoglienza e serenità".