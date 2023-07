Addio al Prof. Luciano Boccanera, luminare della chirurgia ortopedica

"È morto in casa, se n’è andato sabato tra le nostre braccia in seguito a un malore improvviso, ha giocato a golf fino a giovedì scorso. Ci lascia i suoi insegnamenti, la dedizione al lavoro, l’umanità e la voglia di aiutare il prossimo, anche le persone più umili". Le tre figlie del professor Luciano Boccanera, scomparso a 95 anni, luminare della chirugia ortopedica sono commosse. Nato a Osimo, in provincia di Ancona, Boccanera si era trasferito a Bologna, dove si era laureato, per poi specializzarsi in Ortopedia. "Era entrato al Rizzoli nel 1954 – sottolineano le figlie Nicoletta, avvocato, Giulia, imprenditrice, ha un centro medico diagnostico, e Silvia che si occupa di attività sportive – e all’Istituto, da primario, è rimasto fino al 1979, dopo è passato alla divisione del Cto, il Centro traumatologico ortopedico, e poi è ha guidato l’Ortopedia del Sant’Orsola e, dal 1995 al 2005, ha diretto i reparti di Ortopedia chirurgica del Gruppo Villa Maria a Cotignola e a Faenza. Nostro padre ha formato tanti ortopedici al Rizzoli – osservano – e nella sua carriera si è occupato di tanti personaggi famosi, da Carla Fracci a Nino Benvenuti. E poi come medico della Virtus sono passati da lui tantissimi giocatori". Riceveva ancora le telefonate dei suoi allievi e "ogni due o tre settimane lo invitavano a cena fuori. È stato attivo e lucido fino all’ultimo, lascia un grande vuoto".

Dan Peterson, allenatore della Virtus negli anni Settanta, nel suo blog ha scritto che "il prof. Luciano Boccanera era già una leggenda all’Istituto ortopedico Rizzoli quando io sono arrivato alla Virtus nel 1973". Ieri in consiglio comunale la sua figura è stata ricordata da Fabio Brinati (Fd’I), come "maestro di vita e di bisturi, antesignano di interventi innovativi in ortopedia", mentre Mirka Cocconcelli, una delle sue allieve, sottolinea che aveva "una mano chirurgica eccelsa che ha formato generazioni di ortopedici tutt’ora operanti sul territorio nazionale".

I funerali si terranno giovedì, alle 15,30, nella parrocchia di Santa Maria della Misericordia, in piazza di Porta Castiglione.

Donatella Barbetta