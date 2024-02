Addio al prof Mulazzani. Artista e curatore di mostre importanti

Il Comune di San Giovanni in Persiceto ha ricordato, sulla sua pagina social, il professore e artista persicetano Enrico Mulazzani, scomparso lunedì scorso all’età di 75 anni.

Mulazzani, tra l’altro, è stato dal 1991 al 2013 professore ordinario di scenografia all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. E dal 2010 al 2013 ha ricoperto il ruolo di direttore della scuola di scenografia. "Mulazzani - ha detto il sindaco Lorenzo Pellegatti - in tante occasioni ha contribuito ad animare la vita culturale persicetana, collaborando all’ideazione e all’allestimento di mostre di pregio".

La figura del professore è stata ricordata anche in consiglio comunale da Sara Accorsi, capogruppo della lista civica Idee in marcia per Persiceto e frazioni. "Come gruppo consiliare - ha affermato Accorsi - ci preme dedicare attenzione a una mente nobile persicetana: Enrico Mulazzani. Docente di scenografia, curatore di mostre, raffinata anima artistica. E da questa sede istituzionale, esprimiamo gratitudine per la disponibilità che Mulazzani ha sempre dimostrato verso la nostra comunità". E aggiunge: "Ricordiamo la mostra curata insieme ad Hana Silberstein in occasione della festa della Repubblica del 2021, a cui Mulazzani partecipò con l’opera Meridiana 2021". "La memoria di nostro padre – sottolineano i figli Giovanni e Francesca Mulazzani – crediamo che rimarrà per sempre un patrimonio comune, soprattutto attraverso l’espressione di quella che è stata la sua autentica passione di una vita. E cioè la passione artistica che si è espressa autorevolmente nei diversi campi della pittura, del teatro e della scenografia".

Pier Luigi Trombetta