Addio al proiezionista del paese

Si celebra oggi, alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di San Pietro di Sasso Marconi, il funerale di Mario Martelli (nella foto), conosciuto da tanti nella cittadina di Marconi, per essere stato per oltre quarant’anni il proiezionista del cinema comunale di Sasso. Aveva 65 anni, e tanto tempo della sua vita lo ha trascorso nella cabina della sala cinematografica attiva nel teatro comunale. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dalla cooperativa sociale Lo scoiattolo, che da due decenni gestisce il cinema-teatro. "Se n’è andato Mario, nostro amico e collega, per oltre quarant’anni proiezionista del cinema comunale di Sasso. Ha condiviso con noi questi ultimi vent’anni del suo cammino, mostrandoci tutta la passione, l’amore, la competenza e la dedizione che aveva e che per tutta la vita ha riversato completamente nel cinema: la sua vita", si legge nel commento della cooperativa di cui faceva parte e che a Mario ha riservato la citazione tratta dal film Nuovo cinema Paradiso: "Qualunque cosa farai, amala, come amavi la cabina del Paradiso quando eri picciriddu".

La frase giusta, condivisa anche dal sindaco Roberto Parmeggiani che si unisce al saluto dello Scoiattolo per il "nostro proiezionista. Nostro, della nostra comunità, del nostro cinema di cui è stato per tanti anni una presenza fissa, educata, professionale e appassionata. Un grazie, mio personale e di tutta l’amministrazione, lungo tutte le ore di cinema che hai offerto alla città" ha scritto il sindaco interpretando il sentimento di chi lo ha conosciuto.

g. m.