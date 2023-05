Addio al re dei profumi Padovan, maestro del bello

di Massimo Pandolfi

Era un punto di riferimento delle profumerie italiane e internazionali e da ogni parte del mondo stanno arrivando in queste ore messaggi di cordoglio alla famiglia.

Si è spento all’alba del primo maggio Giovanni Padovan: aveva 84 anni e inventò nel 1990, insieme alla moglie Lia, la profumeria di ricerca a Bologna, ma anche in Italia. Chi lo ha conosciuto sa che Giovanni era insieme un leone (nato nell’agosto del 1938, ci teneva tanto al suo segno zodiacale) e un sognatore. Ma un sognatore concreto. Dopo una vita trascorsa nell’abbigliamento decise 33 anni fa, insieme a sua moglie, di trasformare la profumeria in un laboratorio sperimentale di ricerca.

Nacque così l’Antica Profumeria Al Sacro Cuore, prima in Galleria Falcone Borsellino e poi dal 2017, in via de’ Fusari, a poche decine di metri, sempre in centro e nel cuore di Bologna. Vendeva i cosiddetti profumi di nicchia, ma guai a chiamarli così con lui. Giovanni chiedeva e anche pretendeva un altro termine: ricerca. Diceva: "Un percorso di ricerca, di passione, di umanità, di tensione verso sempre nuovi obiettivi". Il profumo come metafora della vita. Uno sguardo al futuro, senza dimenticare le radici. "Se ci guardiamo alle spalle – amava ripetere - vediamo il nostro domani".

Era un sognatore, Padovan, sì, ma forse anche un visionario illuminato. Alla soglia degli 80 anni si buttò in un’avventura tosta, il nuovo negozio: cambiò look alla profumeria, dallo stile classico di Galleria Falcone Borsellino passò a quello moderno, quasi avveniristico, di via dei Fusari. Osò, parecchio. Soldi, beghe, pensieri, traslochi. In tanti gli bisbigliavano: "Ma chi te lo fa fare?". Lui ti spiegava: "Noi dobbiamo stare in questa vita!". Un’evoluzione, forse una rivoluzione perenne.

Alla corte di Giovanni Padovan e dei suoi profumi è passata tutta Bologna. Lucio Dalla era innamorato del Sacro Cuore e inventò anche un progetto con Giovanni che amava fra l’altro costruire fragranze personalizzate per i suoi clienti. Padovan era diventato amico di Sinisa Mihajlovic. Al primo incontro il compianto mister gli chiese: "Cerco un profumo ignorante". Ignorante, parola testuale. Giovanni lo capì al volo e glielo trovò. Si piacquero, subito.

I funerali domani, giovedì (ore 15,30), nella chiesa parrocchiale di via Sant’Isaia.