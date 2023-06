Addio alla cantante Maria Doris

Si è spenta a 90 anni Maria Doris, bolognese, una delle voci più famose della musica leggera nel periodo del boom economico. Figlia di un ufficiale dei carabinieri (il nome era Anna Maria De Panicis), aveva seguito i corsi di canto all’Antoniano e dopo una tappa alla Rai la sua carriera prese il volo: incise infatti per tutte le più importanti case discografiche e divenne ospite fissa nelle trasmissioni televisive. Impossibile non ricordare la canzone che le diede la celebrità: ’La finta tonta’, ironica presa in giro delle bionde belle e fatali, presentata da Mike Bongiorno nella trasmissione ’La fiera dei sogni’: restò in classifica per settimane con versioni anche all’estero. Mise fine alla sua carriera canora – all’apice del successo – con il matrimonio con un ufficiale dei carabinieri, Antonino Musumeci. Lascia il marito e il figlio Gianluca.

Nel ’93 era stata ospite di Red Ronnie in ’Quei favolosi anni Sessanta’ e anche in alcune trasmissioni condotte da Paolo Limiti sulla Rai.