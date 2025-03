Addio alla maestra Moschetti, aveva 103 anni

Si è spenta all’età di 103 anni Adriana Moschetti, figura molto conosciuta e amata tanto nelle Marche quanto in Emilia Romagna, dove ha vissuto a lungo e lasciato un segno profondo. Da tempo era tornata nei suoli luoghi di origini dopo quarant’anni trascorsi nell’emiliano. E non è un caso che la notizia della sua scomparsa abbia raggiunto anche il Bolognese, dove in tanti la ricordano con grande affetto, e da dove probabilmente qualcuno partirà per essere presente alle esequie in programma nel primo pomeriggio di oggi.

La professoressa Adriana era nata l’8 agosto 1921 a Ripatransone. Apparteneva ad una famiglia estremamente numerosa ed era l’ultima di otto figli. Suo padre era un impiegato comunale, la madre insegnante, e proprio da quest’ultima eredita la passione per la scuola. Dopo aver frequentato l’istituto magistrale, vince giovanissima il suo primo concorso e inizia a insegnare tra la sua gente, nel territorio ripano. Nel 1943 si sposa con Giorgio Boccabianca. Purtroppo però lui muore prematuramente nel 1957 e lei rimane vedova. La sua carriera la porta in Emilia Romagna, dove insegna a Pianoro per circa quarant’anni, lasciando un ricordo indelebile in generazioni di studenti. Dopo il pensionamento, sceglie di tornare a San Benedetto del Tronto, nella tranquillità della sua casa. La sua salma giungerà dall’Istituto San Giuseppe, e oggi pomeriggio, alle ore 15, si terranno i funerali in centro, nella chiesa di San Giuseppe in piazza Matteotti a San Benedetto del Tronto. Un ultimo saluto per una donna che ha dedicato la vita all’insegnamento, lasciando un’eredità di sapere e umanità. "Fu affermata insegnante negli anni anni Sesanta – ricorda l’assessora ai Lavori pubblici ed ex sindaca di Pianoro, Simonetta Saliera –. Era considerata molto brava esigente severa. In paese la conoscevano tutti ed era molto apprezzata dai genitori per la sua autorevolezza nei confronti dei loro figli in anni in cui l’istruzione era ancora privilegio di pochi, seppe, invece, insegnare ai bambini senza distinzione di classe sociale, permettendo anche alle parti meno potenti della società di imparare nozioni di base, ma indispensabili".

Emidio Lattanzi