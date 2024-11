Addio all’allenatore-poliziotto. Lutto nel calcio dilettantistico

Dolore e sconcerto nel mondo del calcio dilettantistico bolognese, per la morte prematura, venerdì, di Michele Marrese, di professione poliziotto in forza al Compartimento della Polizia postale Emilia Romagna, e ben noto anche nel mondo sportivo con la tuta di allenatore di lungo corso, oggi con i colori dell’Anzolavino. Residente a Casalecchio, aveva 56 anni ed è stato sconfitto da una grave malattia che non gli ha dato scampo. Nel suo palmares figurano dieci campionati vinti tra seconda, prima categoria e promozione, oltre ai due titoli nel calcio femminile con il Gravina.

Nato a Taranto, dopo la vincente esperienza nel calcio femminile il ‘mister’ Marrese per motivi di lavoro si è trasferito a Bologna dove ha messo a frutto la sua esperienza e coltivato la sua passione prima nella Pianorese, e poi a Monte San Pietro, insieme a Maurizio Rossi e Vito Melotti. A seguire gli anni nel Casalecchio Calcio 1921, la Vadese, il Crespellano, Crevalcore , Calderara, Zola, sempre con risultati brillanti e promozioni, come a Castenaso,e fino all’Anzolavino. "La sua disponibilità, il suo entusiasmo, in generale le sue indiscusse doti umane lo rendevano una persona stimata e amata, capace di tessere relazioni vere e profonde anche al di fuori del rettangolo di gioco – sottolinea il presidente regionale del Comitato regionale gioco calcio della federazione dilettantistica, Simone Alberici –. Oggi e sempre ricorderemo la sensibilità e la determinazione con cui, sia da allenatore molto ben preparato, sia da uomo generoso, perseguiva e raggiungeva i suoi obiettivi". Cordoglio è stato espresso dai sindacati di polizia Sap e Siulp, dalle tante società sportive, e dall’amico e collega Gianfilippo Rossi, direttore operativo del Sasso Marconi, che di Marrese ricorda "talento, competenza e passione. E le grandi capacità tecniche e quelle umane, quale aggregatore e gestore vincente di gruppi che non potranno mai dimenticarlo". Il funerale martedì alle 15 nella chiesa di Santa Lucia di Casalecchio.

