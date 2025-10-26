Il Bologna dei sorrisi

Gianmarco Marchini
Il Bologna dei sorrisi
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mauro Di FrancescoGassman a BolognaRitardo treniValerio Braschi MichelinHalloween nelle MarcheSagre weekend
Acquista il giornale
CronacaAddio all’anestesista Paolo Trombetti, Ausl in lutto
26 ott 2025
PIERLUIGI TROMBETTA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Addio all’anestesista Paolo Trombetti, Ausl in lutto

Addio all’anestesista Paolo Trombetti, Ausl in lutto

Il medico era stato anche consigliere e presidente della Virtus Medicina.

Il medico era stato anche consigliere e presidente della Virtus Medicina.

Il medico era stato anche consigliere e presidente della Virtus Medicina.

"E’ un momento molto triste per la nostra comunità professionale. L’altra mattina è scomparso il dottor Paolo Trombetti (nella foto), stimato medico anestesista rianimatore dell’Ausl di Imola, da pochi anni in pensione". Lo ricordano così tutte le colleghe e i colleghi che hanno avuto il piacere di conoscerlo: "Ci ha lasciato un collega e un maestro straordinario. Persona solare, sempre disponibile, riferimento per generazioni di anestesisti di Imola. La sua competenza, la sua umanità e il suo sorriso rimarranno per sempre con noi".

Un professionista esemplare, come tiene a ricordare anche l’ex direttore generale Andrea Rossi. "Ciao Paolo, ci hai lasciato troppo presto. Era sempre un piacere incontrarti anche solo per una battuta", sottolinea Rossi. Tantissimi i commenti di colleghi e pazienti che hanno appreso la triste notizia sul profilo Facebook dell’azienda sanitaria. "Un grande dispiacere per un bravissimo dottore dotato di un’umanità ed empatia speciale con i pazienti e con cui abbiamo condiviso tanti momenti lavorativi, sempre con il sorriso e professionalità", scrive Gian Luca Penazzi.

Trombetti, scomparso a 70 anni, si era laureato in Medicina con 110 e Lode per poi specializzarsi in Anestesia Rianimazione e Terapia Antalgica. Dopo essere entrato in servizio come assistente medico in anestesia e rianimazione, era diventato dirigente medico fino alla pensione. A Medicina era stato anche consigliere comunale e uno dei punti di riferimento della squadra di basket Virtus Medicina, divenendone anche presidente dal 2011 al 2017. I giocatori, proprio per ricordarlo, giocheranno la prossima partita con il lutto al braccio.

La camera ardente è allestita domani mattina alla camera mortuaria di Imola fino alle 10.30. A seguire la santa messa nella chiesa di San Giovanni vecchio (via Callegherie 60).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Medici