Addio all’anestesista Paolo Trombetti, Ausl in lutto

"E’ un momento molto triste per la nostra comunità professionale. L’altra mattina è scomparso il dottor Paolo Trombetti (nella foto), stimato medico anestesista rianimatore dell’Ausl di Imola, da pochi anni in pensione". Lo ricordano così tutte le colleghe e i colleghi che hanno avuto il piacere di conoscerlo: "Ci ha lasciato un collega e un maestro straordinario. Persona solare, sempre disponibile, riferimento per generazioni di anestesisti di Imola. La sua competenza, la sua umanità e il suo sorriso rimarranno per sempre con noi".

Un professionista esemplare, come tiene a ricordare anche l’ex direttore generale Andrea Rossi. "Ciao Paolo, ci hai lasciato troppo presto. Era sempre un piacere incontrarti anche solo per una battuta", sottolinea Rossi. Tantissimi i commenti di colleghi e pazienti che hanno appreso la triste notizia sul profilo Facebook dell’azienda sanitaria. "Un grande dispiacere per un bravissimo dottore dotato di un’umanità ed empatia speciale con i pazienti e con cui abbiamo condiviso tanti momenti lavorativi, sempre con il sorriso e professionalità", scrive Gian Luca Penazzi.

Trombetti, scomparso a 70 anni, si era laureato in Medicina con 110 e Lode per poi specializzarsi in Anestesia Rianimazione e Terapia Antalgica. Dopo essere entrato in servizio come assistente medico in anestesia e rianimazione, era diventato dirigente medico fino alla pensione. A Medicina era stato anche consigliere comunale e uno dei punti di riferimento della squadra di basket Virtus Medicina, divenendone anche presidente dal 2011 al 2017. I giocatori, proprio per ricordarlo, giocheranno la prossima partita con il lutto al braccio.

La camera ardente è allestita domani mattina alla camera mortuaria di Imola fino alle 10.30. A seguire la santa messa nella chiesa di San Giovanni vecchio (via Callegherie 60).