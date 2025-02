Addio all’artista Negretti. Scampò al plotone nazista

Nei giorni scorsi è scomparso Giuseppe Giustiniano Negretti, aveva compiuto 101 anni nelle scorse settimane. Negretti, molto noto localmente era nato il 6 gennaio 1924 e discendeva dalla antica famiglia Negretti-Bitcinocius. La cerimonia funebre si svolgerà oggi, alle 14.30, alla chiesa parrocchiale di Capugnano. "Quella di Giustiniano, lui si firmava così – racconta il parente e vicino di casa Luigi Cerbai – è stata una vita lunga e ricca di salute, rarissimi gli acciacchi. Fino all’anno scorso era autosufficiente poi, qualche mese fa, un breve ricovero in ospedale e il trasferimento in struttura protetta. La sua è stata una vita semplice ma colma di interessi". Dotato di una personalità colta e vivace, la sua lunga esistenza ha abbracciato ambiti estremamente variegati. Appassionato di meccanica, disegnò alcuni prototipi di ciclomotori per la DEMM, storica azienda porrettana. Scrittore prolifico, ha curato i testi di commedie radiofoniche, pubblicato racconti e articoli per le pagine culturali di quotidiani e riviste. Ha collaborato con le riviste di storia locale Nuèter e Gente di Gaggio dedicandosi soprattutto alla memorialistica della seconda guerra mondiale. Gli anni tragici del conflitto lasceranno su di lui, scampato ai rastrellamenti tedeschi, un segno indelebile. In paese si racconta che fosse sfuggito per miracolo al plotone di esecuzione.

Ultranovantenne ha pubblicato alcuni libri, tuttora disponibili on line. I suoi grandi amori artistici sono stati però la pittura e la scultura su pietra e legno: le sue opere sono state esposte in mostre collettive in Italia e all’estero. La sua abitazione di Campoferraio ad Alto Reno Terme, si è trasformata negli anni in uno studio-atelier in cui si poteva ammirare parte del suo lavoro. Nel 2024, l’amministrazione comunale aveva festeggiato cento anni di Giuseppe Giustiniano Negretti conferendogli una pergamena a ricordo del traguardo anagrafico raggiunto.

Fabio Marchioni