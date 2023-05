Addio all’ex assessora Ridolfi Coordinò i soccorsi della Strage

È morta all’età di 79 anni Miriam Ridolfi, assessora del Comune amata dai bolognesi che coordinò i primi soccorsi il 2 agosto 1980, quando la bomba della Strage sventrò la stazione. Fu lei infatti, nella vita insegnante e poi preside, a creare il primo centro di coordinamento per ‘dirigere’ i soccorritori e fare da cerniera con la città in un momento assai drammatico. "E’ importante - aveva detto di recente Miriam Ridolfi all’agenzia Agi, –, riuscire a fare la propria parte e non concentrarsi solo su noi stessi. Dopo il 2 agosto ci fu la reazione di una città intera. Questa cosa qui, adesso, non c’è più. Invece bisognerebbe ricrearla nella società come ci ha insegnato anche la pandemia".

Federica Mazzoni, segretaria provinciale del Pd, ieri è stata tra i primi a ricordare Ridolfi. "Al momento dell’attentato alla stazione di Bologna, si trovava in via Indipendenza, stava andando a prendere l’autobus per tornare a casa – ha raccontato Mazzoni –. Comprese subito che fosse successo qualcosa di grave e andò immediatamente in Comune. Istituì l’Ufficio di Coordinamento che lavorò incessantemente e si occupò di soddisfare tutte le esigenze dei familiari delle vittime". "Con un misto di dolore e affetto esprimo a nome mio e dell’amministrazione il cordoglio per la scomparsa di Miriam Ridolfi – ha invece scritto il sindaco Matteo Lepore (Pd) –. Ricordo che l’organizzazione della città in quei tragici giorni valse la Medaglia d’oro al valor civile conferita dal presidente Pertini. Medaglia che conservo con onore in ufficio. Miriam è stata un esempio per tutti". Commosso anche il ricordo di Stefano Bonaccini (Pd). "Nel corso degli anni Miriam ha messo al servizio dei ragazzi e delle ragazze la sua passione e il suo impegno civile – ha dichiarato il governatore –, portando nelle scuole e nelle biblioteche le testimonianze di quel tragico fatto. È stata un grande esempio per tutti". Per Emma Petitti (Pd), presidente dell’assemblea legislativa regionale, "la sua umanità ci ha insegnato cosa vuol dire essere cittadini, essere donne e uomini che credono nelle istituzioni". Mentre per Andrea De Maria, deputato Pd, "la sua scomparsa è un grande dolore. L’ ho conosciuta da preside del Righi, il mio liceo, la ricorderemo per tutto quello che ha dato alla nostra comunità". Infine Simonetta Saliera, ex presidente dell’assemblea legislativa regionale: "Ho avuto l’onore di conoscerla e di apprezzarne la caratura politica: la sua morte lascia un grande vuoto dentro di noi"

Paolo Rosato