Addio all’imprenditore Andrea Orsi: "È stato sempre al passo con i tempi"

La frazione di Mascarino piange la scomparsa, a 91 anni, di Andrea Orsi, imprenditore, molto conosciuto e apprezzato, che ha fondato l’Orsi Group Srl, azienda che opera nel settore dei trattori e delle macchine agricole. "Andrea – dice il sindaco Alessandro Erriquez - ha creato le basi per una grande realtà imprenditoriale del territorio, sapientemente sviluppata dal figlio Stefano e, da diversi anni, abbracciata dal nipote Nicolò. È la storia di un’azienda leader nel mondo e in questo momento di tristezza, resta la gratitudine a un uomo forte e generoso, radicalmente legato a Castello d’Argile, Mascarino in particolare. Abbraccio a nome mio e dell’amministrazione comunale, Stefano, Nicolò, i familiari, i dipendenti della Orsi Group". "Mio padre – racconta il figlio Stefano - imparò il mestiere di meccanico a Bologna che raggiungeva in bicicletta dall’età di 14 anni. Appena compiuti i 18 anni iniziò a Mascarino, l’attività in proprio costruendo biciclette, vendendo motorini e carburanti. Era l’unico nel 1950 in questo piccolo paese ad avere l’automobile. E con la sua macchina accompagnò all’altare quasi tutti gli sposi di Mascarino e dei paesi limitrofi. Veniva altresì chiamato per correre a prendere l’allevatrice o il medico e portarli alle famiglie. Nei mesi invernali, quando la neve era abbondante, portava i bambini a scuola". "Mio padre – continua Stefano Orsi – aveva inventiva da vendere ed era sempre al passo coi tempi; fu il primo a Mascarino a vendere i fornelli a gas e frigoriferi per poi dirottare la piccola attività artigianale nella metalmeccanica. Sua gran dote il rispetto per gli altri, il buon senso e la fiducia per chiunque. Me compreso. All’inizio degli anni Ottanta nacque infatti l’odierna realtà Orsi di cui mio padre ha voluto sempre essere aggiornato sull’andamento fino al suo ultimo respiro".

Pier Luigi Trombetta