Addio all’imprenditore Poggi. Un simbolo della Motor Valley

Aveva fatto della passione per il lavoro e per le due ruote la sua vita, a partire dalle sue Yamaha, tanto da mettere in piedi un museo che porta il suo nome, adiacente all’azienda di famiglia e noto a livello internazionale. Pierluigi Poggi, fondatore della Poggi Trasmissioni Meccaniche – azienda di Villanova di Castenaso tra le più importanti nel settore della meccanica di precisione – era conosciuto da tutti nel mondo industriale bolognese e non solo: se ne è andato a 86 anni qualche giorno fa, con la notizia arrivata soltanto nelle ultime ore. "Figura rispettata e stimata per la sua integrità, lungimiranza e profonda dedizione al lavoro – si legge in una nota diffusa dall’azienda –, Poggi ha costruito nel corso di decenni una realtà solida e innovativa, riconosciuta a livello internazionale per la qualità e l’affidabilità dei suoi prodotti".

"Nato nel 1938 – prosegue il ricordo di chi con lui ha vissuto e lavorato –, avviò la sua attività negli anni Sessanta con passione e spirito imprenditoriale. Grazie alla sua visione, ha saputo far crescere un’impresa familiare fino a renderla un punto di riferimento a livello internazionale nel suo settore, mantenendo sempre al centro le persone e i valori che lo hanno guidato per tutta la vita. Una passione per il lavoro, ma anche per le due ruote, in particolare per Yamaha, dando vita e custodendo il patrimonio storico di questo brand e dei pezzi più storici del motociclismo mondiale nel Museo Poggi Comp Yamaha".

Una collezione e un museo nati dal nulla a cavallo tra il 2011 e il 2012 nel piccolo paesino alle porte del capoluogo, nel cuore della Motor Valley, senza uguali in Europa e nel mondo. Un’ulteriore lascito dopo una vita spesa all’insegna della propria passione.

fra. mor.