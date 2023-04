Addio all’ingegner Paolo Fignagnani

Paolo Fignagnani ci ha lasciati. Nato a Milano, ma di antica famiglia ravennate, da 60 anni residente a Bologna dove ha percorso tutto il suo iter lavorativo. Ricordato dalla moglie Franca come uno speciale e affettuoso compagno, dai figli Giacomo e Chiara come un chiaro esempio da seguire, e dai tantissimi amici come persona dai grandi interessi. Ingegnere elettronico, per 30 anni in Ibm ed è stato consigliere di San Paolo Vita. Ha fatto parte del Cda del Credito Romagnolo e di Banca Intesa San Paolo. I funerali domani (mercoledì) alle 11 nella chiesa della SS. Trinità, via Santo Stefano 87.

n. b. m.