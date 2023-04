Addio allo scenografo Davide Amadei

Se n’è andato all’improvviso e prematuramente. Il mondo del teatro bolognese piange la scomparsa, avvenuta martedì, di Davide Amadei, scenografo e costumista che nella nostra città era nato 56 anni fa e viveva tuttora.

Dopo essersi diplomato nel 1990 all’Accademia di Belle Arti di Brera, dal 1994 è stato abituale collaboratore dello scenografo Maurizio Balò per allestimenti lirici e di prosa in Italia e all’estero, con le regie di Massimo Castri, Giancarlo Cobelli, Werner Herzog, Lorenzo Mariani, Cesare Lievi, Federico Tiezzi, e le direzioni musicali dei maestri Riccardo Muti, Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Zubin Metha. A Bologna ha lavorato anche con il Teatro Comunale in alcuni spettacoli, fra cui un allestimento del Don Pasquale nella stagione lirica 20042005 con la regia di Marras.

Nell’ambito della prosa, ha lavorato nel mondo dialettale ed è stata quasi trentennale la sua collaborazione con il teatro delle Moline, Luigi Gozzi e Marinella Manicardi, che lo ricorda "ironico e gentile, felice di essere artigiano del teatro, ma anche studioso e scrupoloso". Negli ultimi anni ha lavorato al fianco anche di Alessio Pizzech. E’ il regista, su Facebook, a ricordare "un’amicizia e una sintonia artistica". "Davide Amadei era ed è fuori dal narcisismo contemporaneo, portatore di un sapere trasmesso e imparato".