Addio allo scultore Ciulla. Fu scoperto da Forni

La memoria della nativa Sicilia era un tema ricorrente per Girolamo Ciulla, scomparso all’età di 71 anni. Da lì viene la sua cultura, gli scenari del suo mito, reale e ideale, le suggestioni delle infinite contaminazioni. Da lì, soprattutto, viene la naturalezza con la quale un artista si confronta: dei, animali, colonne, sono per lui una sorta di repertorio familiare a cui si può attingere liberamente.

Scoperto da Tiziano Forni negli anni Ottanta, Ciulla diventò uno dei principali artisti della galleria. Ma non solo: grazie a Forni, che in questo si comportò come una sorta di mecenate antico, Ciulla poté trasferirsi a Pietrasanta, la città della scultura, il cui studio sembrava fuoriuscire da un’antichità senza tempo, dove Cerere si accostava a Demetra, a scorci infiniti di spighe, a templi di diverse misure…

Innumerevoli sono state le mostre che la Galleria Forni ha dedicato all’artista che, per una coincidenza assolutamente casuale, dedica al grande narratore proprio un’importante personale nei giorni di Arte Fiera a Bologna.

B. Bus.