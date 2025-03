Addio ad Andrea Tattini, c’è tutta Basket City e non solo al funerale del ‘Tatto’

Bologna, 8 marzo 2025 - Funerale in due tempi, quasi fosse una partita. I due tempi capitano spesso: prima la camera ardente, poi la cerimonia religiosa. Per Andrea Tattini, per tutti il Tatto, scomparso lunedì a 70 anni, la camera ardente è allargata.

La famiglia, in particolare la moglie Luana, scelgono il palasport di Ozzano, dove il Tatto, quando faceva il vice sulla panchina dei New Flying Balls, dava consigli a Federico Grandi.

C’è tanta Bologna a Ozzano. C’è Basket City, ma sarebbe riduttivo, perché ci sono anche i gemelli Ravaglia. Federico, portiere del Bologna e Alessandro, che depone delicatamente sul feretro, la sciarpa del Valsetta Lagaro. Ci sono le maglie del Boca e dei New Flying Balls, ci sono due palloni, uno da calcio e uno da basket.

Perché il Tatto giocava per passione, per spirito di competizione, per mettersi alla prova. Quella competizione che gli ha permesso di resistere al peso del diabete e delle iniezioni di insulina. Arriva anche il sindaco, Matteo Lepore. C’è Niccolò Rocco di Torrepadula, dirigente della Bsl ed ex consigliere comunale. Ci sono i fratelli Sanguettoli, Murphy e Bis, al secolo Marco e Roberto. C’è Pietro Generali, che vinse la medaglia d’argento ai Giochi di Mosca nel 1980 e c’è Mario Martini, più volte tricolore con la Virtus. E ancora Giovanni Setti, Ciucci Devetag.

Ci sono gli amici del Playground dei Giardini Margherita (Simone Motola e Massimo Romeo), che nella chiesa dei Santi Monica e Agostino, a Corticella, hanno la maglietta con l’immagine del Tatto. Quando, negli anni Novanta, si congedò da quello che era il suo torneo, ricevendo in dono una zanetta.

C’è un pizzico di Nba grazie ad Adam Filippi (almeno un paio di anelli come scout dei Lakers) e c’è Davide Lamma. Ci sono gli avversari, i compagni, gli allenatori, gli arbitri e i dirigenti di un tempo. Ci sono volti ingrigiti dal tempo che conservano l’antica fierezza. Quella del quale il Tatto andava orgoglioso. E, tra gli altri, Andrea Albertini, Lorenzo e Roberto Andalò, Marco Angori, Marco Bergonzoni, Lino Bruni, Bruno Canè, Gianni Costetti, Luigi Dordei, Marco Faenza, Adam Filippi, Federico Fioravanti, Gabriele Giuliani, Stefano Muratori, Alessio Nicolosi, Massimo Romeo, Gil Rovatti, Stefano Stagni, Matteo Tassinari, Gabriele Torreggiani e Leonardo Zunarelli.

Il Tatto lascia la moglie Luana, i figli Alessio, Aaron e Arlene, la nipotina Asia e tutta la famiglia Ravaglia.