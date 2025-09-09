Addio a Benni, il ricordo di Stefano Bonaga: “Non saliva mai in cattedra, ecco perché i suoi libri sono amati”

Bologna, 9 settembre 2025 – "Stefano Benni lo conoscevo fin da ragazzo. Aveva un carattere scontroso, ma una capacità di costruzione fantastica e associativa, un montaggio concettuale immaginario rarissimo. Il suo rapporto con la creatività era tutto particolare, vi spiego: è come se mantenesse una sorta di riservatezza interna nei confronti del mondo. E questo spazio sottratto al mondo, lo riempiva con l"immaginazione". Stefano Bonaga, intellettuale e filosofo, risponde di getto a chi gli chiede della scomparsa dello scrittore bolognese Stefano Benni, 78 anni, suo caro amico.

"Prima che fosse ricoverato alla casa di riposo Lyda Borelli, circa un anno e mezzo fa, ci trovavamo in piazza Santo Stefano quasi tutti i giorni – racconta Bonaga –, soprattutto con mio fratello Giorgio il rapporto si era fatto strettissimo. C’era anche Renato Villalta, per dire. Una riunione quotidiana: ci si trovava nel pomeriggio a parlare di tutto. Quando eravamo più giovani, nel gruppo c"erano anche Massimo Osti e Daniela Facchinato".

Altre fotografie della vostra amicizia?

"Ricordo poi quella volta, in vacanza in Sardegna: scrivemmo una trentina di pagine su Totò, poi le perdemmo – continua Bonaga –. Ci siamo guardati negli occhi e ce ne siamo ‘sbattuti’: non avevamo voglia di ricominciare da capo (ride, ndr)".

Come definirebbe il suo modo di fare letteratura?

"Mi riallaccio al discorso di Totò, che ci piaceva molto. Stefano aveva una padronanza del linguaggio raffinatissima. Ma più che di uso dell’ironia, che è un ‘movimento’ verso l'alto, in cui chi fa la battuta si sente superiore all'oggetto e all'interlocutore, Stefano era un parodista. Portava alle estreme conseguenze comiche il mondo. Più vicino a Totò che a Charlie Chaplin: il primo è un grande parodista, l'altro è un fine ironista".

Insomma, non saliva in cattedra…

"Non aveva nessuna supponenza culturale, ma condivideva la meraviglia di fronte al mondo, come Totò. Quindi l’amore che Stefano ha generato fra i suoi lettori, era una specie di ‘comunione’, non aveva un atteggiamento pedagogico, non dava lezioni, era empatico. Ciascuno si sentiva in qualche modo coinvolto dalla sua intelligenza, come se fosse la propria".