Addio Bottega della luce. Il 30 giugno chiuderà: "Finisce una leggenda"

Il tempio della luce. Si può definire così la ’Bottega della luce’ di via Clavature, un vero e proprio luogo di culto dell’elettricità, aperto dal 1919. Dopo 106 anni di storia cittadina il 30 giugno chiuderà. Una leggenda bolognese che metterà la parola fine. Perché nella confusione che c’è all’interno, tra scatoloni, fogli ingialliti e materiale appeso, in realtà è tutto ordinato per chi conosce a memoria ogni angolo di questo paradiso illuminato. Scatole su scatole, un magazzino sotterraneo di 130 metri quadrati con reperti d’epoca risalenti agli anni ’30. Lampioni, insegne, trapani a colonna. Materiali che potrebbero finire al museo. Luci di ogni tipo, ventilatori, prese. C’è tutto. Duemila articoli nel magazzino attivo, "almeno il triplo di rimanenze", racconta Giuliano ’Loppi’ Loperfido. A 46 anni ha deciso di mettersi una mano sul cuore e di vendere l’attività lasciatagli in eredità dalla madre Simonetta Andreoli nel 2003. Ad acquistarla un’agenzia immobiliare. Così, il 30 giugno, la ’Bottega della luce’ chiuderà. Per sempre. Portandosi dietro ricordi, aneddoti e simpatie.

"Un colpo incredibile", racconta una cliente. È in piedi davanti al bancone. A servirla Antonella Lanzarini, pronta alla pensione dopo 43 anni di impiego. Un traguardo raggiunto nel 2019 anche da Marco Tattini, un altro lavoratore. Perché Loperfido 22 anni fa, quando rilevò l’attività, si era promesso una cosa: "Portare i dipendenti a pensione". E ci è riuscito. Ma oltre non vuole andare. "Da dopo il Covid è esplosa la vendita online, con un calo del fatturato intorno al 40%. Noi ogni mese siamo aggrappati per chiudere in pareggio. Il negozio è solido ma non al punto di guadagnare. Combattere da solo questa battaglia sarebbe molto difficile. Una bottega del genere necessita di competenze complesse, con una formazione anche di due anni. Parliamo di lavoratori di un’epoca che non c’è più, che hanno trattato questo luogo come fosse il loro", prosegue Loperfido. Amore e passione. Oltre la stanchezza, sopra ogni orario, contro gli inconvenienti. Lo testimoniano anche le foto in bianco e nero appese nel retrobottega.

Tra clienti che entrano e altri che escono Loperfido mostra gli scatti. C’è il commendator Federico Cecconi, fondatore dell’attività, tanto che il suo nome ancora risplende all’ingresso della bottega, insieme ad Azzo Stagni. La fondazione risale al 1919, in via dei Mille. Poi il trasloco in via Clavature, tra il 1925 e il 1928. Oltre trent’anni dopo il passaggio di consegne a Stagni, uno che ha dato la vita per la bottega, lavorandoci dai 13 agli 82 anni, diventandone direttore a fine anni ’60 e fino al 2000. Quando la signora Andreoli decise di rilevare l’attività, lei che era stata pedagogista del Comune di Bologna e moglie di Eustachio Loperfido, psichiatra, consigliere e assessore comunale all’Igiene e alla sanità. Fino al 2003, con il passaggio di testimone al figlio Giuliano. "Qui, a livello di materiale elettrico, c’è tutto", spiega Loperfido. Lampadine, pile, cavi, adattatori. Lampade da tavolo, torce, sveglie. Stufe, scaldini, ferri da stiro. Ora ogni cosa è in liquidazione "per cessata attività", come recita il cartello all’ingresso. "Si ringrazia la clientela per averci accompagnato nei nostri 100 anni di attività", il messaggio a corredo.

E così il 30 giugno, al calar del sole, a Bologna si spegnerà un’altra luce, come alla Ferramenta Tedeschi, amata da Lucio Dalla, di via Farini. "Una leggenda di Bologna che finisce", conclude Loperfido. Prima di servire l’ennesimo cliente. Ancora una volta.