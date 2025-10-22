Funerale Pivatelli: "Addio Gino, un gigante del calcio e nella vita"

Bologna, 22 ottobre 2025 – "Di Gino ti colpiva la battuta sempre pronta, ma soprattutto la castagna", dice Renato Villa. E Fabio Poli, a due passi dal Mitico, annuisce: "A sessant’anni in allenamento bombardava Cusin con certe bordate che facevano impressione...".

C’erano tanti dei suoi ragazzi ieri pomeriggio, sotto le navate della chiesa di Santa Maria Maggiore in via Galliera, a dare l’ultimo saluto a Gino Pivatelli, il campione rossoblù scomparso venerdì all’età di 92 anni. Signore del gol il Piva, ma anche signore di gentilezza e simpatia fuori dall’ordinario, tessera perfetta nel mosaico del Bologna di Gigi Maifredi che quasi quarant’anni fa mandava in scena il calcio-champagne. Ieri Maifredi non c’era, trattenuto a Brescia da un impegno famigliare gravoso, ma c’erano alcuni dei suoi eterni ragazzi: Renato Villa, Fabio Poli, Paolo Stringara, Gianluca Luppi, Pierluigi Di Già.

C’era anche Franco Colomba, che quando si tratta di omaggiare la memoria rossoblù non si tira mai indietro. E l’ex portiere Enrico Cavalieri, che oggi fa l’opinionista in tv. E poi il Bologna, con i volti ufficiali del responsabile della comunicazione Carlo Caliceti e del medico sociale che ha fatto la storia di Casteldebole, Gianni Nanni, presenti insieme a una ragazza delle giovanili rossoblù con tanto di gonfalone.

L’omelia di Don Rino Magnani rende omaggio "a un gigante del calcio che fino agli ultimi giorni potevi incontrare per strada e lui ti regalava sempre un sorriso". Lo sanno bene i due figli, Marco e Stefano, che davanti al sagrato accolgono le tante manifestazioni d’affetto di amici e tifosi rossoblù, molti dei quali segnati dagli anni perché testimoni del tempo del Piva. Luigi Pucciarelli, Angelo Ziosi, gli intramontabili Veterani Rossoblù (di cui Pivatelli è stato a lungo l’allenatore onorario): è lunga lista di chi ha voluto dare l’ultimo abbraccio all’ex attaccante.

"Una persona speciale", lo ricorda Rino Rado, l’ex portiere rossoblù che ha incrociato fugacemente la parabola bolognese di Pivatelli. "Nel suo ultimo anno a Bologna io giocavo nella De Martino e qualche volta ci allenavamo insieme", dice Rado. "Tanti anni dopo Gino è stato con me, Pascutti e Roversi nella squadra degli osservatori del presidente Corioni". "Indimenticabili le serate a tavola a Montorio (una frazione di Monzuno, ndr), quando Gino e sua moglie Luisa salivano a trovarmi in Appennino", ricorda Fabio Poli. "Aveva già passato gli ottanta, ma aveva ancora l’entusiasmo di un ragazzino".