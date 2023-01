"Addio Kociss, falco senza paura" L’affetto di BasketCity per Fultz

di Alessandro Gallo

L’omaggio toccante di Robert, il figlio, che dopo aver letto una poesia scritta dal padre – The fearless falco, Il falco senza paura – s’inginocchia davanti al feretro di John Fultz. L’ultimo saluto a Kociss, così come nel desiderio di John (scomparso a 74 anni), è quasi un ritrovo tra vecchi amici che vogliono rendere omaggio a un uomo speciale. John era speciale e la chiesa di San Severino fa quasi fatica a raccogliere l’affetto e la passione di una città che riconosce in John uno dei padri di Basket City. Don Raffaele Guerrini, il parroco, riesce a mettere insieme il Vangelo e l’omelia con i canestri. Ricordando il passato di John e immaginandolo, su una nuvoletta formato playground giocare a basket sotto gli applausi degli angeli. "Kociss e il Barone – dice don Raffaele – ci hanno fatto palpitare. Emozionare. Il basket ci insegna a guardare".

C’è spazio per la preghiera dedicata alla Madonna del Ponte di Porretta, patrona dei giocatori di basket. Poi tocca a Robert che indossa una maglia speciale per ricordare la figura del papà. È una t-shirt nera, sulla quale campeggia l’immagine sorridente di un Fultz giovane – "sembravi un attore di Hollywood" – e la poesia che Kociss, figlio della cultura hippy, aveva scritto, il falco senza paura.

"Voglio ringraziare tutti a nome della mia famiglia – sottolinea Robert – siamo stati travolti da ondate di amore e affetto. John e stato capace di toccare il cuore di chi gli stava vicino. È stato il mio miglior amico, il mio allenatore, il mio compagno di giochi. Il mio eroe. L’ultimo periodo, in ospedale, è stato duro. Eri come intrappolato. Vola alto, sii felice e in pace. Ti vedo che stai abbracciando la tua mamma alla quale eri legato. E’ stato un onore essere tuo figlio" ripete Robert prima di inginocchiarsi in silenzio. Robert ricorda un incrocio del destino: la Virtus domenica ha superato Venezia 79-78 con un tiro allo scadere. Successe contro la stessa rivale e lo stesso punteggio 50 anni fa. Il tiro della vittoria? Di Fultz.

Riceve un abbraccio , Robert, così come la sorella Jennifer e la mamma Caterina, perché i protagonisti di di Basket City degli anni Settanta fino ai giorni nostri, ci sono tutti: Renato Villalta, Marco Bonamico, Pietro Generali, Mark Crow, Giorgio Bonaga, Stefano Stagni, ‘Tojo’ Ferracini, Bob Ravaglia, Francesco Cantamessi, ‘Riccio’ Ragazzi, Renato Albonico, Tonino Fuss, Marco Calamai, Mario Martini, Stefano Mancinelli, Nazzareno Italiano, Mattia Soloperto, Daniele Zampogna, ’Ciucci’ Devetag, Stefano Tedeschi, Daniele Fornaciari, Roberto Andalò, Giuseppe Sermasi, Vincenzo Ritacca, Luca Corbelli e Luciano Trappella.

Vola alto, Kociss, con quello spirito che non ti ha mai abbandonato.